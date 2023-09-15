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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

وظائف
وظائف

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

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وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك القاهرة الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.


تخصصات فرص عمل بنك القاهرة 


حيث أعلن بنك القاهرة عن فرص عمل فى تخصصات Social Media Team Leader للعمل ضمن فريق البنك.

المسؤوليات الوظيفة ببنك القاهرة


وهناك مجموعة من المسؤوليات الخاصة بالملتحق بوظيفة بنك القاهرة والتي تتضمن مايلي :-

- يقوم الملتحق بالوظيفة على إدارة وصيانة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، بما في ذلك Facebook وLinkedIn وInstagram وغيرها من المنصات ذات الصلة.

- كما تتضمن المهام والمسؤوليات الوظيفية تعاون مع الوكالات في إنشاء محتوى جذاب لقنوات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية، للترويج للمنتجات المصرفية وتقديم محتوى تعليمي والتواصل مع العملاء.

- وتشمل المسؤوليات الملقاة على عاتق الملتحق بالوظيفة مراقبة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك العملاء وأنشطة المنافسين داخل القطاع المصرفي المصري لتحديد الفرص واقتراح رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين أداء وسائل التواصل الاجتماعي.

- كما تشمل تخطيط وجدولة تقاويم محتوى الوسائط الاجتماعية، مما يضمن النشر المنتظم والمتسق للحفاظ على تواجد قوي عبر الإنترنت.

- كما تشمل المهام الوظيفية التعاون مع فرق العمل الداخلية وخدمة العملاء لمواءمة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي مع الحملات والمبادرات التسويقية الشاملة.

- وتشمل أيضا المهام الوظيفية مراقبة وتحليل مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل مدى الوصول والمشاركة والتحويلات والمشاعر، لقياس فعالية حملات وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الأداء.

- تشمل المهام الوظيفية التفاوض على عقود شراء الوسائط والأسعار والمواضيع مع بائعي الوسائط، بما في ذلك جميع منصات الإعلان الرقمية.

مراقبة ميزانيات وسائل الإعلام وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعظيم وصول الإعلانات وتأثيرها.

- ضمان الامتثال للوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الصناعة المصرفية المصرية.

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شروط التقديم على فرص عمل بنك القاهرة

- يشترط للتقديم على وظائف بنك القاهرة أن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس.

- يشترط بشكل عام 5 سنوات و3 سنوات على الأقل في مجال التسويق الرقمي.

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والعربية بشكل ممتاز.

- يشترط مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتواصل.

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