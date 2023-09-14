وظائف بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية .. اعرف التخصصات والشروط

بنظام الندب الداخلي

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بنظام الندب الداخلي؛ وفقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (12) لسنة 2018م لعدد (46) باحثًا، وعدد (4) تخصصات أخرى وذلك على النحو التالي:



1- عدد 26 تخصص شرعي.

2- عدد 6 تخصص عربي.

3- عدد 2 تخصص ألماني.

4- عدد 2 تخصص إنجليزي.

5- عدد 2 تخصص فرنساوي.

6- عدد 2 تخصص لغة أردية.

7- عدد 2 تخصص لغة ساحلية.

8- عدد 2 أخصائي اجتماعي.

9- عدد 2 تخصص علم نفس.

10- عدد 1 رسام.

11- عدد 1 مصمم جرافيك.

12- عدد 1 مونتير مصور.

13- عدد 1 تحليل بيانات.



وفقًا الشروط الآتية:

- ألا يتجاوز سن المتقدم (45) سنة في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية ودواوينها ومعاهدها ومناطق الوعظ.

- أن يكون المتقدم من المعينين بوظائف التعليم أو بوظائف الوعظ من حملة المؤهلات العليا بتقدير عام لا يقل عن جيد ويفضل حملة الماجستير والدكتوراة وذلك بالنسبة لشغل الوظائف من مسلسل 1 حتى مسلسل 9.

- أن يكون المتقدم من المعينين بالأزهر الشريف ومن حملة المؤهلات العليا التي تتوائم مع نوع وطبيعة العمل للوظائف من مسلسل 10 وحتى مسلسل 13، ويجيد المهارة المطلوبة، وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة للوظيفة المتقدم إليها.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى.

- الحصول على الدورات التدريبية المقررة للتأهل للوظائف من مسلسل 1 حتى مسلسل 9.

- اجتياز الدورات التدريبية المقررة للتأهل للوظائف من مسلسل 10 حتى مسلسل 13.

- الحصول على تقرير كفء خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم أو ما يعادلها.

- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال السنتين الماضيتين ولم يتم محوه أكثر من 10 أيام.

وعلى الراغبين في التقدم يدويًّا بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات، على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية للسادة الوعاظ وأن يكون مدونًا به رقم التليفون الشخصي، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي، يتضمن توفر الشروط المذكورة بعالية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على أن تتم المراسلة من خلال رقم الهاتف المحمول.