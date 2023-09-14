للمهندسين فقط.. وظائف خالية بمحافظة الجيزة | الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها محافظة الجيزة للمهندسين من خلال طلبات التقديم على 50 وظيفة خالية لمهندسين، منها 25 مهندسا ميدانيا قسم إنشاءات، و3 مهندسين عمارة، و2 مهندس تخطيط عمراني، و5 تخصص كهرباء، و7 ميكانيكا، و4 ميكانيكا سيارات، و3 ميكانيكا معدات ثقيلة، و2 مهندس مدني تخصص طرق، و6 محللين نظم ومعلومات جغرافية.



الوظائف المطلوبة للمهندسين بمحافظة الجيزة







5 مهندسين كهرباء



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخصص كهرباء).



الواجبات والمسئوليات:



تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

إجادة العمل على الحاسب الآلي.

إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

القدرة على تصميم شبكات الإدارة العامة.





7 مهندسين ميكانيكا، منهم:



-عدد 4 مهندسين ميكانيكا سيارات



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا السيارات



الواجبات والمسئوليات:



يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.



عدد 3 مهندسين ميكانيكا معدات ثقيلة.



خبرة في مجال صيانة السيارات.



المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا المعدات الثقيلة.



الواجبات والمسئوليات:



خبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.



يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.



2 مهندسين مدنيين (تخصص طرق)



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (مدني تخصص طرق).



الواجبات والمسئوليات:



تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري.

إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.

إعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق.

ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.





6 محللين نظم معلومات جغرافية GIS



المؤهل الدراسي: مؤهل عالي (بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).



الواجبات والمسئوليات:



مراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها.



إدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها.



القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.



مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية



دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية.



إعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.



تحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع.





25 مهندس ميداني (قسم إنشاءات).



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (تخصص مدني قسم إنشاءات).



الواجبات والمسئوليات:





تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.



القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.



إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.



إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.



إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.



3 مهندسين عمارة



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخصص عمارة).



-الواجبات والمسئوليات:



الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.



تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.



القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.



إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.



إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.





2 مهندس تخطيط عمراني



-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخطيط عمراني)



الواجبات والمسئوليات:



إعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.



القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية (الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS).



إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى على تنفيذها.



الشروط العامة للتقديم



من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.



ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.



أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.



لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.



حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.



أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.





العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

ثالثا: المستندات المطلوبة للتقديم



صور من:



شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.



يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.



تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4x6.



المؤهل الدراسي.



شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.



شهادة الميلاد.



بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.



الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.



شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.



التقديم على الوظائف المطلوبة بدأ يوم 27 أغسطس الماضي وينتهي يوم 27 سبتمبر الجاري، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.



