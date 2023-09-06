عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بالمحافظات برواتب تبدأ من 4000 جنيه

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارتي الصحة و القوى العاملة بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن إعلان الوزارات على صفحاتها الرسمية لتوفير فرص عمل.

الوظائف بإعلان القوي العاملة

محافظة الفيوم

  1. 1 ممرضة
  2. 8 فني تشغيل ماكينة
  3. 8 فني تشغيل طباعة
  4. 4 فني تطريز
  5. 6 فني تريكو
  6. 12 عامل مساعد
  7. 10 موظف إداري
  8. 1 باترونيست
  9. 1 رئيس قسم فحص
  10. 1 مشرف إنتاج
  11. 1 عامل مشتريات

ويشترط للمتقدم للوظائف أن يكون:

حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط

السن من 18 حتى 45 عامًا

الراتب من 3000 حتى 3800

وظائف الأزهر الشريف 2023.. منطقة القاهرة تعلن حاجتها إلى موجهين

وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وتؤكد: نقدم تخصصات جديدة تواكب وظائف المستقبل

خبير إعلام رقمي: الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا على البشرية ويهدّد وظائف كثيرة

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

محافظة الإسكندرية

طلبت 35 عامل إنتاج

بشرط مؤهل متوسط

السن 22 عامًا

الراتب 3000 جنيه

وظائف وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية:

  1. مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة
  2. مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية
  3. وكلاء لمديريات الشئون الصحية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجاءت كالتالي:-

  1.  يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات
  2. يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية
  3. إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected]
  4. هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية
الوظائف الخالية

الشركات المتاحة بها الوظائف بإعلان القوي العاملة

وظائف خالية في شركة «جولدن جروب للمنتجات الإسفنجية»

عدد 3 فرص وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العُليا أو المتوسطة، وذلك للذين تتراوح أعمارهم بين الـ30 عامًا والـ35 عامًا من الذكور أو الإناث

 براتب يتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، في التخصصات التالية:

 1 فني سلامة وصحة مهنية.
 2 عامل خدمات.

وظائف خالية في شركة «مصر لتأمين الحياة»


عدد 30 فرصة وظائف خالية لـ مسؤول تمويل براتب 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من الجنسين، ولا يقل عمره عن 23 ولا يزيد على 35.

وظائف خالية في شركة «السلام»


عدد 4 مندوبي سائق (رخصة مهنية)، لحاملي المؤهلات المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، راتب 5400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي.

وظائف خالية في شركة «ابن سينا فارما للأدوية»


عدد 5 وظائف خالية لـ محضر أدوية براتب 3300 جنيه، شريطة أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

  1. - مصر الجديدة.
  2. - ألف مسكن.
  3. - فيصل.
  4. - الدقي.
  5. - وسط البلد.
  6. - أكتوبر.
  7. - بنها.
  8. - المنصورة.
  9. - الزقازيق.
  10. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

  1. - جميع المؤهلات.
  2. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.
  3. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

  1. - الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.
  2. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة.
  3. - عدد 1 يوم إجازة في الأسبوع.
  4. - زيادات سنوية.
  5. - تأمين اجتماعي.
الوظائف الخالية

في إطار مواجهة البطالة وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

الوظائف المتاحة الوظائف القيادية وظائف وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وظائف وزارة الصحة وظائف خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ