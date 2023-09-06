وظائف خالية بالمحافظات برواتب تبدأ من 4000 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارتي الصحة و القوى العاملة بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن إعلان الوزارات على صفحاتها الرسمية لتوفير فرص عمل.

الوظائف بإعلان القوي العاملة

محافظة الفيوم

1 ممرضة 8 فني تشغيل ماكينة 8 فني تشغيل طباعة 4 فني تطريز 6 فني تريكو 12 عامل مساعد 10 موظف إداري 1 باترونيست 1 رئيس قسم فحص 1 مشرف إنتاج 1 عامل مشتريات

ويشترط للمتقدم للوظائف أن يكون:

حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط

السن من 18 حتى 45 عامًا

الراتب من 3000 حتى 3800

محافظة الإسكندرية

طلبت 35 عامل إنتاج

بشرط مؤهل متوسط

السن 22 عامًا

الراتب 3000 جنيه

وظائف وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية:

مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية وكلاء لمديريات الشئون الصحية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجاءت كالتالي:-

يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected] هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

الوظائف الخالية

الشركات المتاحة بها الوظائف بإعلان القوي العاملة

وظائف خالية في شركة «جولدن جروب للمنتجات الإسفنجية»

عدد 3 فرص وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العُليا أو المتوسطة، وذلك للذين تتراوح أعمارهم بين الـ30 عامًا والـ35 عامًا من الذكور أو الإناث

براتب يتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، في التخصصات التالية:

1 فني سلامة وصحة مهنية.

2 عامل خدمات.

وظائف خالية في شركة «مصر لتأمين الحياة»



عدد 30 فرصة وظائف خالية لـ مسؤول تمويل براتب 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من الجنسين، ولا يقل عمره عن 23 ولا يزيد على 35.

وظائف خالية في شركة «السلام»



عدد 4 مندوبي سائق (رخصة مهنية)، لحاملي المؤهلات المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، راتب 5400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي.

وظائف خالية في شركة «ابن سينا فارما للأدوية»



عدد 5 وظائف خالية لـ محضر أدوية براتب 3300 جنيه، شريطة أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

- مصر الجديدة. - ألف مسكن. - فيصل. - الدقي. - وسط البلد. - أكتوبر. - بنها. - المنصورة. - الزقازيق. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

- جميع المؤهلات. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة. - عدد 1 يوم إجازة في الأسبوع. - زيادات سنوية. - تأمين اجتماعي.

الوظائف الخالية

في إطار مواجهة البطالة وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.