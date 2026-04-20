القاهرة تطلق كأس العالم للرماية للناشئين 2026 بحضور دولي رفيع ورسائل ثقة في القدرات المصرية

محمد سمير

في مشهد احتفالي يعكس قوة الدولة المصرية في تنظيم كبرى البطولات الدولية، انطلقت رسمياً بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026 لمنافسات (المسدس – البندقية – الخرطوش)، وسط حضور دولي رفيع المستوى ضم قيادات حكومية وعسكرية ورياضية، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء الداعمين للحدث.

شهدت المنصة الرئيسية حضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة، الذين عكسوا بأدوارهم المختلفة أهمية الحدث، وجاءوا على النحو التالي: جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ولوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، واللواء أركان حرب إيهاب عبد الحميد مدير إدارة المشاة بالقوات المسلحة المصرية، واللواء ياسر محمد حسني مساعد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، واللواء حامد فؤاد خضر قائد مجموعة الإشراف والسيطرة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، واللواء عاصم زكي مدير نادي الرماية، والعميد محمد حسن سكرتير عام جهاز الرياضة العسكري، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إلى جانب الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، والمهندس عمرو الملاح عضو مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، واستاذ مروان عاطف نائب مدير الرعاية الرياضية بالبنك الأهلي المصري، فضلاً عن حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وهم اللواء سيد مخيمر، واللواء خالد العقاد، والعميد إسلام علي، في مشهد عكس تكامل الدعم المؤسسي للبطولة.

وزير الشباب والرياضة: الحدث يعكس نقلة نوعية في البنية الرياضية المصرية

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمنصة عالمية للرياضة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت تطوير المنشآت الرياضية ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس في القدرة على استقبال هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف دول العالم.

رئيس الاتحاد الدولي للرماية: مصر نموذج يُحتذى به في التنظيم

وأعرب لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية(ISSF)، عن تقديره الكبير لما وصلت إليه مصر من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتنظيم، مؤكداً أن اختيار القاهرة جاء بناءً على ثقة كاملة في قدرتها على تقديم بطولة استثنائية تليق بمكانة اللعبة عالمياً.

رئيس الاتحاد المصري للرماية: ثمرة تخطيط طويل وشراكة مؤسسية ناجحة

من جانبه، شدد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، على أن استضافة البطولة تعكس نجاح استراتيجية تطوير اللعبة في مصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على توفير كافة الإمكانيات لضمان منافسة عادلة وقوية بين المشاركين.

ووجّه "حسني" الشكر والتقدير إلى البنك الأهلي المصري باعتباره الراعي الرسمي للاتحاد، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة في دعم الرياضة المصرية.

وأوضح رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن استضافة البطولة تأتي نتاج عمل مؤسسي طويل لتطوير اللعبة، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، مؤكداً توفير كل الإمكانات لضمان منافسة عادلة وقوية بين اللاعبين المشاركين.

وتخلل حفل الافتتاح عروض فنية وبصرية مبهرة جمعت بين التراث المصري والتقنيات الحديثة، وسط تفاعل كبير من الوفود الدولية وإشادة بالأجواء التنظيمية.

تقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 27 أبريل 2026، بمشاركة 26 دولة يمثلها أكثر من 255 لاعباً ولاعبة من أبرز المواهب الناشئة عالمياً، على أن تنطلق المنافسات الرسمية غداً الثلاثاء، وسط ترقب كبير لمستوى المنافسة وتحديد أبطال العالم في مختلف الفئات.

