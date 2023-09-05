عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارتي الصحة و القوى العاملة، وذلك ضمن اعلان الوزارات علي صفحاتها الرسمية لتوفير فرص عمل.

وظائف وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية:-

  1. مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة
  2.  مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية
  3.  وكلاء لمديريات الشئون الصحية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجائت كالتالي:-

  1.  يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات
  2. يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية
  3. إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected]
  4. هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

الشركات المتاحة بها الوظائف باعلان القوي العاملة

وظائف خالية في شركة «جولدن جروب للمنتجات الإسفنجية»

عدد 3 فرص وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العُليا أو المتوسطة، وذلك للذين تتراوح أعمارهم بين الـ30 عامًا والـ35 عامًا من الذكور أو الإناث

 براتب يتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، في التخصصات التالية:

 1 فني سلامة وصحة مهنية.
 2 عامل خدمات.

وظائف خالية في شركة «مصر لتأمين الحياة»


عدد 30 فرصة وظائف خالية لـ مسؤول تمويل براتب 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من الجنسين، ولا يقل عمره عن 23 ولا يزيد على 35.

وظائف خالية في شركة «السلام»


عدد 4 مندوبي سائق (رخصة مهنية)، لحاملي المؤهلات المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، راتب 5400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي.

وظائف خالية في شركة «ابن سينا فراما للأدوية»


عدد 5 وظائف خالية لـ محضر أدوية براتب 3300 جنيه، شريطة أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

  1. - مصر الجديدة.
  2. - ألف مسكن.
  3. - فيصل.
  4. - الدقي.
  5. - وسط البلد.
  6. - أكتوبر.
  7. - بنها.
  8. - المنصورة.
  9. - الزقازيق.
  10. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

  1. - جميع المؤهلات.
  2. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.
  3. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

  1. - الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.
  2. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة.
  3. - عدد 1 يوم أجازة في الأسبوع.
  4. - زيادات سنوية.
  5. - تأمين اجتماعي.
الوظائف الخالية
الوظائف القيادية توفير فرص عمل شروط الوظائف وظائف وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وظائف وزارة الصحة فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

أمريكا تهدد كوريا الشمالية: ستدفعون ثمن تزويد روسيا بالأسلحة

التنسيق الحضاري: لم نزيل أي مقبرة مسجلة ضمن الطابع المعماري.. فيديو

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع حمل الأمانة.. صور

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

فيديو

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ