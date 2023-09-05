وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارتي الصحة و القوى العاملة، وذلك ضمن اعلان الوزارات علي صفحاتها الرسمية لتوفير فرص عمل.

وظائف وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية:-

مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية وكلاء لمديريات الشئون الصحية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجائت كالتالي:-

يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected] هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

الشركات المتاحة بها الوظائف باعلان القوي العاملة

وظائف خالية في شركة «جولدن جروب للمنتجات الإسفنجية»

عدد 3 فرص وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العُليا أو المتوسطة، وذلك للذين تتراوح أعمارهم بين الـ30 عامًا والـ35 عامًا من الذكور أو الإناث

براتب يتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، في التخصصات التالية:

1 فني سلامة وصحة مهنية.

2 عامل خدمات.

وظائف خالية في شركة «مصر لتأمين الحياة»



عدد 30 فرصة وظائف خالية لـ مسؤول تمويل براتب 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من الجنسين، ولا يقل عمره عن 23 ولا يزيد على 35.

وظائف خالية في شركة «السلام»



عدد 4 مندوبي سائق (رخصة مهنية)، لحاملي المؤهلات المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، راتب 5400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي.

وظائف خالية في شركة «ابن سينا فراما للأدوية»



عدد 5 وظائف خالية لـ محضر أدوية براتب 3300 جنيه، شريطة أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

- مصر الجديدة. - ألف مسكن. - فيصل. - الدقي. - وسط البلد. - أكتوبر. - بنها. - المنصورة. - الزقازيق. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

- جميع المؤهلات. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة. - عدد 1 يوم أجازة في الأسبوع. - زيادات سنوية. - تأمين اجتماعي.