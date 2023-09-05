وظائف الأزهر الشريف 2023.. منطقة القاهرة تعلن حاجتها إلى موجهين

أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة موجه تربية رياضية بالإدارات التعليمية الأزهرية، ضمن الإعلان عن وظائف الأزهر الشريف 2023، وذلك بشرط أن يكون من بين العاملين بمنطقة القاهرة الأزهرية ومعاهدها.

وظائف الأزهر الشريف 2023

وحددت منطقة القاهرة الأزهرية، الشروط التالية للمتقدمين إلى وظائف الأزهر الشريف 2023، وهي كالآتي:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي مناسب في مجال تخصصه.

- أن يكون المتقدم على درجة (معلم أول أ).

- ألا يقل تقدير تقويم الأداء في العامين السابقين عن تقدير (كفء).

- ألا يكون موقعا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محالا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

المعاهد الأزهرية

وناشدت الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، من يرغب في التقدم لشغل وظائف الأزهر الشريف 2023؛ أن يتقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، على النموذج المعد لذلك، والذي يمكن الحصول عليه من المنطقة، وذلك في الفترة من ٢٠٢٣/٩/٥ وحتي الخميس، ٢٠٢٣/٩/١٤، علمًا بأنه لن يلتفت إلى أي طلبات تخالف هذا التاريخ، ولن يعتد بالطلبات التي سبقت هذا الإعلان.

وظائف الأزهر الشريف معلمين

كما أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة موجه تربية فنية، وظائف الأزهر الشريف 2023، وذلك بشرط أن يكون من بين العاملين بمنطقة القاهرة الأزهرية ومعاهدها.

وحددت منطقة القاهرة الأزهرية، الشروط التالية للمتقدمين إلى وظائف الأزهر الشريف 2023، وهي كالآتي:



- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي مناسب في مجال تخصصه.

- أن يكون المتقدم على درجة (معلم أول أ).

- ألا يقل تقدير تقويم الأداء في العامين السابقين عن تقدير (كفء).

- ألا يكون موقعا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محالا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

وتلفت الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، أن على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة؛ أن يتقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، على النموذج المعد لذلك، والذي يمكن الحصول عليه من المنطقة، في الفترة من ٢٠٢٣/٩/٥ وحتي الخميس، ٢٠٢٣/٩/١٤، علمًا بأنه لن يلتفت إلى أي طلبات تخالف هذا التاريخ، ولن يعتد بالطلبات التي سبقت هذا الإعلان.