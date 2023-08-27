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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت وظائف داخل 3 محافظات هي “الاسكندرية والجيزة والقاهرة”، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية والتي تعلن الوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة،و تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

فرص عمل باعلان وزارة القوي العاملة

وتصدر الوزارة كل نصف شهر نشرة توظيف دورية، توفر من خلال الكثير من فرص الوظائف الخالية في محافظات الجمهورية المختلفة.

فرص عمل بمحافظة الاسكندرية

وظائف خالية في جمعية رجال أعمال إسكندرية
 عدد 5 فرص وظائف خالية لـ مسؤول تمويل، شريطة أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ولا يزيد عمره عن 30 عامًا، منوهة إلى أن الراتب يبدأ من 3300 جنيه.
توفر شركة «الطحان جولد» فرص وظائف خالية لـ عدد 20 عمال تعبئة، من الذكور والاناث من غير الحاصلين على مؤهل، ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا، على أن يكون الراتب حسب المقابلة، وذلك في هذه التخصصات:

  1. - وظائف خالية لـ عدد 1 فني غليات بخار.
  2. - وظائف خالية لـ عدد 1 عمال زراعي.
  3. - وظائف خالية لـ عدد 1 مدير إنتاج.
  4. - وظائف خالية لـ عدد 1 ميكانيكي محركات.
  5. - وظائف خالية لـ عدد 1 كهربائي.

فرص عمل بمحافظة الجيزة

 بمنطقة العجوزة

 2 موظف أرشيف - مؤهل عالي - والسن حتى 35 سنة

1 عامل خدمات - مؤهل متوسط - 3000 جنيه.

شملت الاحتياجات عدد 5 مندوب مبيعات - مؤهل متوسط - رخصة قيادة خاصة - 3200 + عمولة

1 سكرتيرة - مؤهل عالى - حديث التخرج - إجادة التعامل مع الكمبيوتر - 3000 جنيه

فرص عمل بمحافظة القاهرة بالمنطقة الصناعية الأولى

1 سكرتيرة - 4500 جنيه

2 فني كهرباء - 4500 جنيه

2 فني ميكانيكا – 4500 جنيه

2 مهندس ميكانيكا وكهرباء، براتب 6000 جنيه

 2 مهندس ميكاترونيكس بـ 6000 جنيه

 1 محاسب - 4500 جنيه - من الجنسين - خبرة محاسبة ضرائب

على أن تأتي الشروط  مؤهل عالى - متوسط - حسب المهنة المطلوبة - خبرة 3 سنوات، والسن من 25 حتى 35 سنة.

فرص عمل بمحافظة القاهرة بمنطقة العباسية 

 عدد 210 ظابط أمن إدارى بشروط: مؤهل متوسط - إعدادية - خبرة أو بدون، والسن من 55:21 سنة، وتشمل المزايا تأمين صحي وإجتماعي - سكن – مواصلات

منطقة مساكن شيراتون

  1. 100 عامل خدمات  إشراف داخلى براتب 3800 جنيه  خريجي مدارس فندقية
  2. 40 عامل خدمات عادى بدون مؤهل -براتب 4200 جنيه
  3.  300 عامل خدمات معاونة براتب 4000 جنيه
  4. 10 عامل تنظيف واجهات براتب 7000 جنيه  خبرة 3 سنوات

على أن تكون الشروط السن من 18: 45 سنة، توفير مواصلات داخل القاهرة والمحافظات القريبة من الموقع، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي -والطبي  والإقامة.

فرص عمل

 

كيفية التقديم بالوظائف الخالية 2023


وأكدت وزارة العمل، أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

أو الاتصال على تلك الأرقام 22403371، أو الرقم 22609354، وهم تابعين للمديريات التابعة للوزارة ومكاتب العمل التابعة للمديريات، أو  الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

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