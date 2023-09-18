مرسوم عاجل من بوتين ضد الدول غير الصديقة

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد صلاحية مرسوم حول تدابير الرد على العقوبات المفروضة ضد روسيا والتي تنطوي على حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول الأجنبية لعام 2024.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية: "تقرر تمديد صلاحية بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024 المنصوص عليها في مرسوم رئيس روسيا المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560، بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات الغربية وأكملت التعافي الاقتصادي.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين، خلال اجتماع حول تشكيل الميزانية الفيدرالية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026: "بشكل عام، يمكننا القول إن مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد اكتملت. لقد صمدت أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة على الإطلاق، وهجوم العقوبات على بعض النخب الحاكمة في ما يسمى الكتلة الغربية”.

وأضاف: “وصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

وأوضح بوتين، أنه “كان من المتوقع في أبريل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2%، لكن في الواقع تجاوزت روسيا هذا الرقم بالفعل، وفي نهاية العام، يمكن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 2.5%، وربما أكثر - 2.8%”.

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية الفيدرالية يستقر في أغسطس تم تنفيذها مرة أخرى بفائض.