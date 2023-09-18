بيان عاجل من إيران بشأن أموالها المفرج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الأموال الإيرانية التي كانت تحتجزها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في حوزة المصرف المركزي الإيراني وسيتم إنفاقها وفقا لحاجة وأولويات البلاد.

وقالت الخارجية الإيرانية بعد إتمام صفقة تبادل الأسري مع واشنطن والتي حصلت بموجبها إيران على 6 مليارات دولار من أموالها المحتجزة، إن عملية تحويل الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية إلى العاصمة القطرية "الدوحة" استمرت أسبوعا.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وبموجب الاتفاق، سيكون لـ إيران أيضًا إمكانية الوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة في حساب مقيد في كوريا الجنوبية.