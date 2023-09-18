تعليق عاجل من قطر بشأن إتمام صفقة تبادل الأسري بين إيران وأمريكا

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل الثاني، اليوم الأثنين: "أتوجه بالشكر لشركاءنا الذين ساهموا في نجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني لا سيما سلطنة عمان".

وجاء ذلك بعد إتمام صفقة تبادل الأسري بين الولايات المتحدة وإيران والتي نقل على إثرها 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في السجون الإيراني، في مقابل الإفراج 5 مواطنين إيرانيين كانوا محتجزين في واشنطن والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري تعليقا على نجاح الصفقة، أن قطر تأمل أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل السجناء لمزيد من التفاهمات بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء القطري، إلى أن الدوحة مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، وصول 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في إيران إلى أرض الوطن، بعد صفقة لتبادل الأسري بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الـ 5 أمريكيين أبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن.

وتقدم بايدن بالشكر الخاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق اللذان ساعدا في تسهيل اتفاق تبادل السجناء مع طهران.