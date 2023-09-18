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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق رسمي من قطر على اتفاق السجناء بين إيران وأمريكا

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، بيانًا تكشف فيه تفاصيل دورها في اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، والذي جرى تنفيذه صباح اليوم مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها: "أعلن الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريقهم الآن إلى مطار الدوحة الدولي، بعد أن تم اطلاق سراحهم مقابل اطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الامريكية، كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين ، الذي تم بوساطة دولة قطر".

وأضاف الخليفي ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، أنه كجزء من تنفيذ الاتفاق تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة، مشيرًا إلى أن "دولة قطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية. واعتبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة ، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها . كما يمثل نجاحًا جديدًا يضاف إلى النجاحات المشهودة للدبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

وأعرب الخليفي عن أمل قطر أن يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وصباح اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عملية تبادل السجناء ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة أمريكيين.

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران بدءاً من الاثنين، مشيراً إلى أنها تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران، واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".

وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: "عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضيتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة، وبسرعة مناسبة، ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم".

وقال: "على هذا الأساس سيتم في نفس اليوم تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية. وبالطبع سيعود اثنان من هؤلاء الأشخاص إلى إيران وسيتوجه شخص واحد إلى دولة ثالثة ليكون مع عائلته، وأبدى شخصان آخران رغبتهما في البقاء بأميركا وفي المقابل سيتم تسليم 5 سجناء إلى أمريكا".

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، الاثنين، إن قطر أكدت تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة 6 مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المصدر أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران، الاثنين، لنقل 5 سجناء أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في أغسطس، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف آنذاك من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، وذلك بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

وجاء الإعلان عن "الاتفاق المعقد" بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين.

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