إيران: نأمل في تنفيذ اتفاق الإفراج المتبادل عن السجناء مع واشنطن

أعربت إيران، اليوم الإثنين، عن أملها في إتمام تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة، يشمل إفراجًا مُتبادلًا عن سجناء وتحرير 6 مليارات دولار من الأرصدة المجمّدة لطهران في كوريا الجنوبية.

وأفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أعلن خلال مؤتمر صحفي: «تبادل السجناء سيتم في اليوم نفسه، وسيتم الإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، مقابل 5 أمريكيين كانت تحتجزهم إيران».

وحول أرصدة طهران في كوريا الجنوبية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الأموال المجمدة في سول ستكون في حوزة طهران اليوم.