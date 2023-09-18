"أخرجوا ولا تذهبوا".. رسالة عاجلة من بليكن إلى المواطنين الأمريكيين بشأن إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب على مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب، وأدعو أي مواطن أمريكي في إيران إلى المغادرة على الفور، لافتا إلى أني أود أن أكرر تحذير وزارة الخارجية الواضح للمواطنين الأمريكيين "لا تسافروا إلى إيران".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بشأن إتمام صفقة تبادل الأسري مع إيران: "بينما تم إطلاق سراح هذه المجموعة من المواطنين الأمريكيين، لا توجد طريقة لضمان نتيجة مماثلة للأمريكيين الآخرين الذين يقررون السفر إلى إيران على الرغم من تحذير الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة من القيام بذلك".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن نواصل العمل مع الدول ذات التفكير المماثل لردع احتجاز الرهائن في المستقبل ومحاسبة إيران والأنظمة الأخرى على مثل هذه الأعمال بما في ذلك من خلال الإجراءات التي نتخذها اليوم".

وأشار بلينكن إلى أنه تحدث مع المواطنين الأمريكي الـ7 المحررين من إيران عقب وصولهم إلى قطر في حوار، لافتا إلى أن المحادثة كانت "مشحونة بالمشاعر".

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وبموجب الاتفاق، سيكون لـ إيران أيضًا إمكانية الوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة في حساب مقيد في كوريا الجنوبية.