شكر 5 دول.. بلينكن يعلق على إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إيران

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأثنين، على إتمام صفقة تبادل الأسري مع إيران والتي تم من خلالها الإفراج عن 5 مواطنين أمريكيين في السجون الإيرانية، مقابل الإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين في واشنطن و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقدة بعد صفقة تبادل الأسري مع إيران : "أتقدم بخالص شكري لـ أمير قطر وكبار المسؤولين القطريين على مساعدتهم في إطلاق سراح الأمريكيين".

وأوضح بلينكن، أنه تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكنت الولايات المتحدة من تأمين إطلاق سراح أكثر من 30 أمريكيا كانوا محتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أنا ممتن للجميع من وزارة الخارجية وعبر الحكومة الذين عملوا بلا كلل لإعادة مواطنينا الأميركيين إلى وطنهم"، لافتا إلى أنه لن يهدأ لنا بال حتى نعيد كل أمريكي معتقل ظلما إلى الوطن.

وتابع بلينكن: "أود أن أعرب عن تقديرنا العميق للدور الذي لا غنى عنه الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط في هذه الصفقة"، كما أعرب عن تقديره لـ سويسرا لجهودها لتمثيل المصالح القنصلية الأمريكية ومساعدتها طويلة الأمد كقوة حامية للمصالح الأمريكية في إيران.

وشكر وزير الخارجية بلينكن سلطنة عمان وكوريا الجنوبية وبريطانيا على دعمهم للتوصل لاتفاق تبادل الأسرى مع طهران.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وبموجب الاتفاق، سيكون لـ إيران أيضًا إمكانية الوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة في حساب مقيد في كوريا الجنوبية.