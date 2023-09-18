رويترز: الـ 5 أمريكيين المفرج عنهم من إيران يغادرون الدوحة إلى واشنطن

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأثنين، أن طائرة أمريكية متجهة إلى الولايات المتحدة غادرت الدوحة وعلى متنها 5 أمريكيين مفرج عنهم من إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، وصول 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في إيران إلى أرض الوطن، بعد صفقة لتبادل الأسرى بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الـ 5 أمريكيين أبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن.

وتقدم بايدن بالشكر الخاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق اللذان ساعدا في تسهيل اتفاق تبادل السجناء مع طهران.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.