مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن رد فعل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد شائعة خناقته مع زميله محمد الشناوي، عقب خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي، الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس :" ما سأقوله هو من إمام عاشور لي بشكل مباشر، الشناوي طبيعته عقب الخسارة في المباريات الكبيرة يتحدث بعصبية مع اللاعبين في غرفة الملابس، ولكن عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة كان سيبدأ الشناوي وكهربا التحدث بعصبية عن الخسارة، لكن كولر قال انتهى اللقاء ولا أريد سماع أي شيء الآن وسنتحدث في الفندق".

وأضاف: “بعد الوصول إلى الفندق، رفض بعض اللاعبين تناول الطعام، ولكن بإصرار كولر ومعد التغذية تواجد جميع اللاعبين من أجل النظام الغذائي”.

وتابع:" جلس إمام عاشور بمفرده أثناء تناول الطعام وكان ينظر في هاتفه لمتابعة ردود الأفعال بعد الخسارة، ولكن تدخل كهربا والشناوي للجلوس معه، وقالوا له ماذا تفعل، رد بأن الناس كتبوا عليه كذا كذا".

واصل:" قال الشناوي وكهربا لـ إمام عاشور، الدرس الأول في الخسارة أنت لا تنظر لأي شيء، تغلق الصفحة وانتهى الأمر، هذه ضربة البداية ولسه المشوار طويل والأهم من المكسب هو الخروج من الخسارة، وأخدوا منه الموبايل".

واختتم:" إمام عاشور قال لي عقب عودته من السفر، موقف الشناوي في اللقطة دي عمري ما هنساه".