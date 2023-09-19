بيرسي تاو يدخل التاريخ من خلال رقم قميصه الجديد.. تفاصيل

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره المصرى بعد قليل فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو حصل على الرقم 10 في الأهلي ليصبح أول أجنبي يحصل علي هذا الرقم في تاريخ النادي".



موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد المصري

ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح نادي الزمالك.