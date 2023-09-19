تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره المصرى مساء اليوم الثلاثاء فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مواجهات الاهلي امام المصري، وتقابل الأهلى مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقان في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.



موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد المصري

ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح نادي الزمالك.