بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز ، على تقديم واجب العزاء للفنان محمد فؤاد فى وفاة شقيقه والذى أقيم فى مسجد حسين صدقي بالمعادي.

دنيا عبد العزيز

وبدت دنيا عبد العزيز، وهى تتكئ على عكاز فى أحدث ظهور لها وبرفقتها زوجها.

وتعرضت الفنانة دنيا عبد العزيز ، لإصابة قوية فى أحد قدميها بعد سقوطها على الأرض أثناء قضائها إجازتها خارج مصر.

دنيا عبد العزيز

ونشرت دنيا، أول صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليه قائلة: ما يقع إلا الشاطر.. الحمد الله على كل شىء.

وأعلنت دنيا ، عن إصابتها منذ عدة أيام من خلال منشور لها عبر انستجرام قالت فيه: قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شىء.

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.