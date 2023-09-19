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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200ميجابكسل.. شاومي تقدم أول هاتف لها تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار

+Redmi Note 13 Pro
+Redmi Note 13 Pro

أصدرت العلامة التجارية الفرعية "ريدمي"  Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" الصينية إعلانًا رسميًا عن هاتف +Redmi Note 13 Pro، حيث كشفت أنه أول هاتف ذكي يحمل علامتها التجارية مزودًا بمقاومة الغبار والماء تصنيف IP68، مما يجعله أول هاتف من سلسلة Redmi Note يأتي بتصنيف IP هذا.

 وفقًا لمحطة الدردشة الرقمية الصينية الشهيرة، DigitalChatSattion ، فإن هناك منفذ إضافي في الموبايل في الجزء العلوي من  Redmi Note 13 Pro + يعمل بمثابة صمام تخفيف الضغط، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

 +Redmi Note 13 Pro

وكتب المدير العام لشركة "ريدمي"، Lu Weibing، مؤخرًا مقالًا تفصيليًا يشرح الترقيات الثلاثة البارزة التي تم إجراؤها لتحقيق تصنيف IP68 لجهاز Redmi Note 13 Pro+. تتضمن هذه التحسينات التغييرات التالية:

تعزيز الجسم: يتضمن الموبايل 19 مكونًا في الهيكل مصمم خصيصا لزيادة عوامل الأمان والحماية،  مثل حماية الشاشة متعددة الطبقات، وغطاء خلفي مزدوج الطبقة، وتفاصيل محكمة الغلق مثل حامل بطاقة SIM وفتحة الدبوس المحكمة.

تعزيز المتانة والاستحمال: يتميز بوجود طبقة زجاج من كورنينج جوريلا Corning Gorilla Victus Glass وهيكل مدعم بإطار من الألومنيوم عالي القوة وزوايا معززة وشاشة أكثر سمكًا. يعمل الفولاذ المقاوم للصدأ والغراء العازل البوليمر على تحسين المقاومة ضد السقوط.

 +Redmi Note 13 Pro

اختبارات صارمة: خضع هاتف Redmi Note 13 Pro+ لـ 10 اختبارات إضافية فيما يتعلق بمنع دخول الهواء، بما في ذلك لوحات من النوع C، وسماعات الأذن/مكبرات الصوت، ومكونات الإطار، مما يضمن الامتثال بنسبة 100 % لمعيار IP68.

أكدت "ريدمي" في منشور رسمي لها أن هاتف Redmi Note 13 Pro+ يتميز بمعالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 7200 Ultra، المبني من شركة TSMC بدقة تصنيع 4 نانومتر. وفقًا لقائمة TENAA، من المتوقع أن يصل الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين. ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية سعة 5120 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

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في إعلانات تشويقية سابقة، أعلنت شركة "شاومي" أن سلسلة Redmi Note 13 Pro تتميز بمستشعر الكاميرا الرئيسي من سامسونج عدسة، Samsung HP3 Discovery Edition بدقة 200 ميجابكسل، مع لوحة AMOLED منحنية الحواف توفر دقة 1.5K في المقدمة. تدعم الشاشة درجة سطوع 1800 شمعة في المتر المربع، وتعتيم عالي التردد 1920 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

شاومي IP68 Redmi ريدمى Redmi Note 13 Pro كاميرا كاميرا 200 ميجابكسل

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