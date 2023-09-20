عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X3 الجديدة في مصر

BMW X3 موديل 2023
BMW X3 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية الشهيرة BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة لعام 2023 و 2024 ، ومن أبرز الإصدارات في فئة الكروس أوفر BMW X3 موديل 2023.

BMW X3 موديل 2023 

محرك BMW X3 موديل 2023 

تتسارع السيارة BMW X3 موديل 2023 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.6 ثانية، تبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة، ونظام دفع خلفي للعجلات مع ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

وتتوفر BMW X3 موديل 2023 بمحرك ثماني الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 252 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X3 موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة BMW X3 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2023 بطول كلي يبلغ 4.708 متر، وعرض 1.891 متر، بنما يبلغ الارتفاع الكلي 1.676 متر، وجاءت قاعدة العجلات بقياس 2.864 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 550 لترا، وسعة خزان الوقود 65 لترا.

BMW X3 موديل 2023 

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2023

تتوفر BMW X3  موديل 2023 بفئة واحده XDRIVE30I XLINE  ويبلغ سعرها 3,600,000 جنيه.

BMW X3 BMW الكروس اوفر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

موضوعات متعلقة

كيا تستدعي 18 ألف سيارة ستينجر بسبب مشاكل فنية

5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه

فرصة.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

أفضل سعر لـ شيفروليه أفيو في مصر

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

سعر بيجو 508 الجديدة في مصر

نصائح للمبتدئين.. كيف تتعامل مع سيارتك الأولى؟

فورد تكشف عن تفاصيل الجيل الجديد من موستانج GTD

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

أخبار التوك شو| مصر تشارك في البحث عن مصابي إعصار ليبيا.. وأول رد من عريس طلخا بشأن حفل زفافه

تعليقاً على هزيمة الإسماعيلي.. ميدو: فخور بكوني جزءًا من مشروع نادي زد

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

السجن وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تهريب عملات أجنبية من مطار القاهرة

اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب برعاية وزارة الإسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب لـ طبيب القلب

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ