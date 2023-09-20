ماذا تهدف زيارة وزير الخارجية الصيني إلى روسيا؟.. خبير يجيب

قال تشانج هونج، الباحث المشارك في معهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى روسيا جاءت لتمهد الطريق لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.

وأضاف هونج في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن الزيارة "ذات أهمية كبيرة" و"تمهد الطريق لاجتماع محتمل بين رؤساء الدولتين في أكتوبر القادم.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "تطالب الولايات المتحدة الأمريكية الصين بالانحياز إلى أحد الجانبين"، مضيفا: "لكن الصين دولة مستقلة كبيرة وستتمسك بموقفها ومصالحها الوطنية، وتتعامل مع العلاقات الدولية كدولة مسؤولة ورئيسية ومستقلة".

وفي وقت سابق، أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن بوتين وشي قد يلتقيان "في بكين في أكتوبر في إطار مشاركة الرئيس الروسي في فعاليات المنتدى الدولي لحزام واحد، طريق واحد".

وأشار باتروشيف إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين، المبنية على مبادئ الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض والدعم المتبادل على الساحة الدولية، "هي قوية بطبيعتها ولا تعتمد على تغير الوضع".

ويزور وزير الخارجية الصيني روسيا يومي 18 و21 سبتمبر للمشاركة في الجولة الثامنة عشرة للمشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي.

وخلال زيارته، قال وزير الخارجية الصيني إن بكين مستعدة لحشد الجهود مع روسيا لتعزيز السلام العام والاستقرار العالمي.