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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى منذ 19 عاما.. الأسد يزور الصين لفتح آفاق جديدة للتعاون

صدى البلد

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين هذا الأسبوع لعقد قمة ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينج، حسبما أعلنت الرئاسة في دمشق في بيان اليوم الثلاثاء، ويرافقه زوجته أسماء الأسد ووفد رفيع المستوى في رحلته إلى الصين.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس سوري إلى الصين منذ عام 2004، عندما التقى الأسد بالرئيس الصيني آنذاك هو جين تاو. وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن علاقات سوريا مع دول عربية وإقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول صديقة مثل الصين. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

أهداف الزيارة

من المتوقع أن يبحث الأسد وشي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والإعمار والطاقة والتكنولوجيا.

كما من المحتمل أن يتطرق الطرفان إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل التطورات في سوريا والشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، والأزمة المهاجرية، والتغير المناخي، والحفاظ على التعددية والحوار بين الحضارات. بالإضافة إلى ذلك، قد يستغل الأسد فرصة زيارته للصين لشكر شي على دعمه المستمر لسوريا في مواجهة التحديات التي تواجهها، وخاصة في مجلس الأمن، حيث استخدمت الصين حق الفيتو مرارًا لإحباط قرارات تستهدف سورية.

تداعيات الزيارة

تشير زيارة الأسد إلى الصين إلى تحول نوعي في علاقات سورية مع دول كبرى، بعد أن كانت معزولة دوليًا لسنوات بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد. وتعكس الزيارة أيضًا الدور المتزايد للصين في المنطقة، ورغبتها في توسيع تواجدها ومصالحها في الشرق الأوسط، والمساهمة في حل النزاعات وإعادة الاستقرار والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفتح الزيارة أبوابًا جديدة للتعاون بين سوريا والصين، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على المشاركة في إعادة إعمار سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب السوري.

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