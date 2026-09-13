قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية
بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟
عموتة أمام اختبار جديد مع الأهلي.. كيف يتعامل مع لعنة الإصابات قبل أبو قير؟
سنشدد عضدك بأخيك.. طالب يُرافق شقيقته للمدرسة بالعجلة في أول يوم دراسة.. وإشادة من رواد السوشيال ميديا |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العمالة المنزلية من العمل غير الرسمي إلى مظلة الحماية.. نواب البرلمان: التشريع الجديد يحفظ حقوق العامل والأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

تتجه الدولة نحو تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وإخراجها من دائرة العمل غير الرسمي إلى سوق عمل أكثر تنظيمًا وحماية، من خلال إعداد مشروع قانون يحدد حقوق وواجبات العمالة المنزلية، وينظم العلاقة بينها وبين الأسر ووكالات التشغيل.

ويحظى هذا التوجه بتأييد برلماني واسع، باعتباره خطوة مهمة لحماية فئة ظلت لسنوات تعمل في مساحة غير منظمة، مع التأكيد على ضرورة أن يحقق التشريع توازنًا دقيقًا بين حقوق العامل وخصوصية الأسرة، وأن يتضمن آليات واضحة للتعاقد والتدريب والترخيص والتأمين والحماية الاجتماعية.

 القانون ينقل العمالة المنزلية إلى سوق العمل المنظم

وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعداد مشروع قانون لتنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لسد فراغ تشريعي ووضع إطار قانوني واضح يحمي حقوق العمالة المنزلية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الأسر وأصحاب العمل.

وأوضح في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن العمالة المنزلية تؤدي دورًا أساسيًا في المجتمع، خاصة مع تزايد الاحتياجات المرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن غياب التنظيم جعل هذه الفئة أكثر عرضة لعدم الاستقرار وضعف الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية الانتقال من الاتفاقات الشفهية إلى عقود عمل واضحة، وتنظيم التدريب والترخيص والتأمين، مؤكدًا أن العقد المكتوب يحمي طرفي العلاقة ويقلل من النزاعات وسوء الفهم.

أحمد سمير: تنظيم السوق يحمي العامل والأسرة

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تنظيم العمالة المنزلية أصبح ضرورة، خاصة أن الأمر يتعلق بعلاقة عمل متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف.

وأكد في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن التشريع يجب أن يتضمن ضوابط واضحة للتعاقد وساعات العمل والأجور والإجازات، بما يحفظ حقوق العامل ويحافظ في الوقت نفسه على خصوصية الأسرة.

وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تربط بين العمالة والأسر، وتنظيم عمل وكالات التشغيل، بما يضمن شفافية عمليات التوظيف ويحد من الاستغلال والممارسات العشوائية.

نجلاء العسيلي: حماية المرأة العاملة أولوية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من العاملين في مجال العمالة المنزلية.

وأوضحت في تصريج خاص لـ"صدى البلد، أن الاعتراف بالعمالة المنزلية كجزء أصيل من سوق العمل يجب أن يتبعه وضع قواعد واضحة للأجور وساعات العمل والإجازات والتعاقد، بما يحفظ كرامة العامل ويمنع الاستغلال.

وشددت على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مؤكدة أن رفع كفاءة العمالة سينعكس على جودة الخدمات التي تحصل عليها الأسر.

العمالة المنزلية العمل غير الرسمي مظلة الحماية نواب البرلمان حقوق العامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

"بدوي ": 563 مدرسة فى بورسعيد استقبلت الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

بدوي: 563 مدرسة فى بورسعيد استقبلت الطلاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

محافظ المنوفية

50 ألف جنيه مكافأة.. محافظ المنوفية يتفقد مدارس قويسنا في أول أيام الدراسة

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بنين بالمنصورة

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد