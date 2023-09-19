"تعزيز السلام والاستقرار العالمي"..بيان عاجل من الصين بشأن التعاون الأمني مع روسيا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتوحيد الجهود مع روسيا لتعزيز السلام العام والاستقرار العالمي.

وأضاف وانج يي خلال الجولة الثامنة عشرة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي في موسكو: "نحن مستعدون مع روسيا، بما يتماشى مع التوافق المهم بين قادة البلدين، لتعزيز كفاءة آلية المشاورات من أجل ضمان أمن الدولة في الصين وروسيا وتقديم مساهمة أكبر في الحفاظ على السلام والاستقرار".

ووفقا لوزير الخارجية الصيني، فإن المشاورات الروسية الصينية بشأن الأمن تعد "عنصرا هاما في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، والتي تظهر مدى الثقة السياسية المتبادلة والتغطية الواسعة للتعاون الاستراتيجي.

وشدد وانج على أنه بفضل هذا التعاون، تدافع بكين وموسكو بشكل فعال عن مصالحهما، مضيفا أن علاقاتهما الوثيقة تساعدهما على تحمل أي ضغوط وتشجع تطوير أكثر عقلانية وتوازنا لنظام الحوكمة العالمية.

وتعمل روسيا والصين على تطوير التعاون بينهما للدفاع عن مصالحهما الأساسية، حيث يزور وزير الخارجية الصيني روسيا يومي 18 و21 سبتمبر للمشاركة في الجولة الثامنة عشرة للمشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي.

وخلال الزيارة، التقى وانج يي بـ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.