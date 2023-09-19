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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا عبرت الشركات الأمريكية عن استيائها من العمل في الصين؟

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

عبرت شركات أمريكية عن استيائها من العمل في السوق الصينية التي تعاني من تباطؤ واضح، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال تقرير لغرفة التجارة الأمريكية في شنجهاي  إن تفاؤل الشركات الأمريكية العاملة في الصين وصل إلى أدنى مستوى.

وتفكر الشركات الأمريكية في الانتقال إلى أسواق أخرى خارج الصين.

واعتبرت الغرفة الأمريكية أن ضعف الاستهلاك وأزمة قطاع العقارات والطلب الأقل من السابق، كلها أسباب في ضعف الاقتصاد الصيني.

وقالت الغرفة: "كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي تنتعش فيه ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بعد سنوات من الاضطرابات والقيود التي فرضها كوفيد".

وأضاف التقرير المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو "تعتبر الشركات الأمريكية في الصين أن الانتعاش بطيء وبيئة الأعمال استمرت بالتدهور".

وأوضح أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. 

تلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأمريكية في الصين.
 

أدني مستوي اقتصاد الصين اضطرابات شركات امريكية

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