“البحوث الإسلامية” يشارك في معرض شلاتين للكتاب واستعدادات مكثفة للافتتاح غدًا

يواصل مجمع البحوث حضوره الميداني الفاعل من خلال المشاركة في معرض شلاتين للكتاب بمدينة شلاتين، ضمن جهوده لتعزيز الوعي الديني والثقافي في مختلف ربوع مصر، خاصة بالمناطق الحدودية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف أ.د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت القافلة الدعوية التابعة للمجمع أعمال التجهيز والاستعداد المكثف داخل مقر المعرض، حيث يقوم أعضاء القافلة بإعداد الجناح الخاص بإصدارات المجمع، والتي تضم باقة متنوعة من الكتب العلمية والدعوية التي تعالج قضايا الواقع، وتقدم الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب ترتيب الفعاليات المصاحبة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في هذا الحدث الثقافي تأكيدًا على دوره التاريخي في دعم الوعي المجتمعي، وبناء الإنسان معرفيًا وفكريًا، حيث يحرص على التواجد الفعّال في مثل هذه الفعاليات لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال خطاب علمي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية المباشرة مع الجمهور، يقدمها نخبة من علماء ووعاظ الأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز التواصل مع أبناء المنطقة، والإجابة عن استفساراتهم، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

كما يعكس هذا الحضور الميداني حرص مجمع البحوث الإسلامية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية، إيمانًا بدوره في نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء وعي حقيقي قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المعرض رسميًا غدًا الأحد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدعوية، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.