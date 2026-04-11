الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

“البحوث الإسلامية” يشارك في معرض شلاتين للكتاب واستعدادات مكثفة للافتتاح غدًا

“البحوث الإسلامية” يشارك في معرض شلاتين للكتاب واستعدادات مكثفة للافتتاح غدًا
“البحوث الإسلامية” يشارك في معرض شلاتين للكتاب واستعدادات مكثفة للافتتاح غدًا
شيماء جمال

يواصل مجمع البحوث حضوره الميداني الفاعل من خلال المشاركة في معرض شلاتين للكتاب بمدينة شلاتين، ضمن جهوده لتعزيز الوعي الديني والثقافي في مختلف ربوع مصر، خاصة بالمناطق الحدودية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف أ.د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت القافلة الدعوية التابعة للمجمع أعمال التجهيز والاستعداد المكثف داخل مقر المعرض، حيث يقوم أعضاء القافلة بإعداد الجناح الخاص بإصدارات المجمع، والتي تضم باقة متنوعة من الكتب العلمية والدعوية التي تعالج قضايا الواقع، وتقدم الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب ترتيب الفعاليات المصاحبة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في هذا الحدث الثقافي تأكيدًا على دوره التاريخي في دعم الوعي المجتمعي، وبناء الإنسان معرفيًا وفكريًا، حيث يحرص على التواجد الفعّال في مثل هذه الفعاليات لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال خطاب علمي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية المباشرة مع الجمهور، يقدمها نخبة من علماء ووعاظ الأزهر الشريف، بما يسهم في تعزيز التواصل مع أبناء المنطقة، والإجابة عن استفساراتهم، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

كما يعكس هذا الحضور الميداني حرص مجمع البحوث الإسلامية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية، إيمانًا بدوره في نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء وعي حقيقي قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المعرض رسميًا غدًا الأحد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدعوية، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

الإمام الأكبر البحوث الإسلامية شلاتين معرض شلاتين للكتاب الأزهر شيخ الأزهر الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وقف إطلاق النار.. خطوة نحو السلام أم تهدئة مؤقتة؟ خبير يوضح

صورة أرشيفية

CNN: التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيستغرق أياما من المفاوضات

صورة أرشيفية

مصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين.. وقائمة بأسعار الرنجة والجمبري

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد