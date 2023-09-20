بخطوات سهلة.. طريقة عمل كباب اللحم مثل المطاعم

طريقة عمل كباب اللحم واحدة من أشهى الأكلات العربية الشهيرة في بلاد الشام، والتي تُحضّر باللحم المفروم والدهن والخضراوات والبهارات ويتمّ شويها على الفحم باستعمال أسياخ حديدية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كباب اللحم، وهي من وصفات المطبخ السوري الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كباب اللحم

طريقة عمل كباب اللحم

مقادير طريقة عمل كباب اللحم :

1 كيلو لحم مفروم

200 جرام دهن

1 بصل50 جرام بقدونس مفروم

½ حبّة فلفل أحمر حلو

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

أسياخ حديدية للشوي حسب الحاجة

ورق خسّ حسب الرغبة

للتزيين :

1 طماطم مقطعة شرائح للتزيين

ماء البصل

1 بصل

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

طريقة عمل كباب اللحم :

_ نضع في وعاء كبير كل من: اللحم، الدهن، البصل، البقدونس، الفلفل الأحمر.

_ يضاف بعد ذلك: الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة الناعمة، السبع بهارات.

_ نقلب جميع المكوّنات معًا حتى تمّتزج مع بعضها البعض.

_ نفرم جميع المكوّنات جيّدًا في مفّرمة اللحم، ونترك هذا الخليط جانبًا.

_ لتحضير ماء البصل، نفرم في الخلاط الكهربائي البصلة جيّدًا ثم نصفّيها بالمصفاة، ونضع الماء الذي تمّت تصّفيته في وعاء صغير ثم نبهّره بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والسبع بهارات.

_ نبلّل اليدين بخليط ماء البصل، ثم نأخذ من خليط اللحم كرات ونفّردها على الأسياخ الحديدية بشكل متناسق وسُمك متساوي.

_ نكرر الخطوة السابقة مع جميع كميّة خليط اللحم والأسياخ الموجودة لديكِ حتى تنتهين منها مع الحرص في كلّ مرّة على بلّ يديكِ قبل فرد خليط اللحم على السيخ.

_ نضع أسياخ كباب اللحم على الفحم ونشويها جيّدًا مع التقليب المستمر حتى ينضج الكباب من كلا الجانبين، ويمكنك شويها في الفرن بوضع الأسياخ في صينية وإدخالها إلى الفرن حتى تنّضج.

_ نخرج كباب اللحم من الأسياخ ونضعه في طبق التقديم مع الخسّ والطماطم ونقدّمه ساخنًا.