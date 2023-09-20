علاج 3960 حالة أغنام في القافلة البيطرية بقرية جلالة

نظمت مديرية الطب البيطري بالمحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة بيطرية بالتعاون مع إحدى شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز الضبعة.



وصرح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي (٣٩٦٠) حالة من الحيوانات شاملة ما يلي: عدد (٢٣٠٠) حاله تشريع ومكافحة طفيليات داخلية للأغنام وعدد (٤٥٠) حالة تحصين وعدد (٤٥٠) حاله ترقيم وتسجيل وعدد (٧٦٠) حالة باطنة وجراحة وجلدية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة وتنمية المجتمع.