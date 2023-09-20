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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي في النازل.. خسارة الدراويش لافتتاحية الدوري للمرة الرابعة على التوالي

مباراة زد والإسماعيلي
مباراة زد والإسماعيلي

خسر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أمام نظيره فريق زد، بهدف دون رد، في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز. 

فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لم ينجح في تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية في آخر 4 مواسم‏.

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هزائم الإسماعيلي في افتتاحية الدوري آخر 4 مواسم

 

2023-2024 خسر النادي الإسماعيلي من زد 0-1.

‏2022-2023 خسر النادي الإسماعيلي من الأهلي 0-1.

2021-2022 خسر النادي الإسماعيلي من الأهلي 0-4.

2020-2021 تعادل النادي الإسماعيلي مع المصري 0-0.

وكان آخر فوز للنادي الإسماعيلي في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز، في موسم 2019-2020 ضد الجونة.

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رجل مباراة الإسماعيلي وزد 

حصل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، على جائزة رجل مباراة فريقه، التي أقيمت عصر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق زد فوزا مهما وتاريخيا أمام الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وسجل مصطفى سعد ميسي هدف زد الوحيد؛ بعدما استغل خطأ قاتلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي، الذي أخطأ في تمرير الكرة؛ ليضعها في شباك الدراويش في الدقيقة 25 من أحداث المباراة.

ونجح علي لطفي في التصدي لركلة جزاء، سددها عبد الرحمن مجدي، في الدقيقة 52، على يسار حارس زد، الذي تصدى لها ببراعة، محافظا على نظافة شباكه .

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده إلى 3 نقاط؛ ليحقق أول فوز في تاريخه في الدوري المصري بعد الصعود لأول مرة لـ"الممتاز"، فيما بقي الإسماعيلي دون نقاط.

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