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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد تحديد موعد مباراة سان جورج

الأهلي
الأهلي

تقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة  الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.


كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا لموعد يحدد فيما بعد.

 

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.

الأهلى سيراميكا سان جورج كاف الاتحاد الافريقي

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