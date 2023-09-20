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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لو ضاعت عليك| الإجازات المتبقية لعام 2023.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أيام قليلة تفصلنا عن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023، لذا يشغل بال عدد كبير من موظفي الحكومة عن موعد إجازة المولد ، وكذا الإجازات الأخرى المتبقية لعام 2023 .

 

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي قرارا بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول 28 من شهر سبتمبر 2023 ، واعتباره إجازة رسمية،  بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

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الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف


موظفون محرومون من إجازة المولد النبوي
 

إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

 


شروط تعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي

 

في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون.


شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون


إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.


الإجازات المتبقية في 2023
 

- المولد النبوي الشريف  الخميس 28 سبتمبر.


- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"  الموافق الجمعة 6 أكتوبر.


وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر سبتمبر بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري إلا أنه تم ترحيل الإجازات لتصبح يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، الأمر الذي يعني أن الموظفون سيحصلون على 3 أيام إجازة متتالية خلال أسبوع واحد . 

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