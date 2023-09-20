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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

اجازة
اجازة

تصدرت إجازة المولد النبوي الشريف، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الكثير من الموظفين عن موعد الإجازة النهائي والتطورات الخاصة بها.

ويحتفل المسلمون في مصر بيوم المولد النبوي الموافق لذكرى ميلاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حيث تتنوع الاحتفالات في المناسبة بين حفلات المدح والإنشاد الديني، فضلا عن شراء الحلوى وإعداد الطعام تعبيرا عن سعادتهم بحلول المناسبة الدينية.

جدير بالذكر أن مظاهر الاحتفالات تبدأ مع مطلع شهر ربيع الأول وحتى نهايته، بإقامة مجالس الإنشاد وإلقاء قصائد مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ودروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

موعد اجازة المولد النبوي

تحتفل الأمة الإسلامية كل عام بالمولد النبوي، والذي يوافق هذا العام  يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، إلا أنه تم ترحيل الإجازة ليوم الخميس 28 سبتمبر، بناء على ما جاء من قرارات وزارية بأن جميع الإجازات سوف تكون نهاية الأسبوع.

وبالفعل قررت الحكومة ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء، لتصبح العطلة 3 أيام متتالية، على أن يحصل الموظفون في مصر على إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت، والعودة تكون 1-10-2023.

وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في قرار سابق، بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة.

ومنذ إصدار مجلس الوزراء ذلك القرار عام 2020، تم ترحيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ولكن يتم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها.

ويأتي قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لنهاية الأسبوع الخميس 28 سبتمبر، في إطار حرص الحكومة على توفير فرصة للمواطنين لقضاء إجازة طويلة.

اجازات شهر سبتمبر 2023

لم يشهد شهر سبتمبر 2023، العديد من الإجازات الرسمية، حيث يتضمن اجازة واحدة رسمية وهي المولد النبوي، فيما شهد 8 اجازات أسبوعية وهي يومي الجمعة والسبت.

لم يتبق سوى 5 اجازات فقط خلال الشهر الجاري منها اجازة المولد النبوي 28 سبتمبر، فضلا عن 4 اجازات أسبوعية، وهي الجمعة 22 سبتمبر والسبت 23 سبتمبر والجمعة 29 سبتمبر والسبت 30 سبتمبر، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازات خلال شهر سبتمبر 2023، 9 أيام للإجازات الرسمية والأسبوعية معا.

وبعد الانتهاء من إجازة المولد النبوي الشريف يتبق عدد يوم واحد فقط إجازة رسمية في 2023، وهي ذكرى حرب أكتوبر التي تأتي يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثلما جرت العادة.

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