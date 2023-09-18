بأسعار مخفضة.. أماكن بيع حلوى المولد النبوي

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، ويقبل الكثير على شراء حلوى المولد كونها مرتبطة بالتراث وعادة ترجع أصولها للعهد الفاطمي.

ويحل المولد النبوي الشريف في 12 من ربيع أول عام 1445هـ، والذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حيث أعلنت رئاسة الوزراء عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 لموظفي الدولة بقطاعيها الخاص والعام على أن يوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

حلوى المولد النبوي 2023

وتدخل حلوى المولد السرور على الأطفال والكبار كونها تأتي من العام إلى العام ويبحث الجميع عن الأماكن المشهورة ببيع حلوى المولد والتي تمتاز بالجودة الجيدة والسعر المناسب، فحسب المناطق التي تحظى بشهرة واسعة لبيع حلوى المولد يعتبر شارع باب البحر أهم مناطق بيع حلوى المولد النبوي في مصر، المتفرع من ميدان رمسيس، ويمتد حتى باب الشعرية، من أهم المناطق التي تهتم بحلوى المولد حيث يتوفر تصنيع الحلوى بسعر الجملة للمواطنين.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023

- حلوى وزن 2 كيلو: نحو 132 جنيها.

- حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو: نحو 75 جنيها.