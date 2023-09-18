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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

العريس و العروسة
العريس و العروسة

 كانت ليلة لا تُنسى في مدينة طلخا بالمنصورة حيث اجتمع نجوم الغناء تامر حسني ووائل جسار وغيرهم لإحياء حفل زفاف استثنائي، حيث تحول هذا الحفل إلى أسطورة موسيقية واجتماعية لا تُنسى. وتم التخطيط لهذا الحدث الكبير قبل أكثر من عام، وسط استعدادات ضخمة وتكاليف هائلة.

حسام الصياد - العريس الرائع

حسام الصياد، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعمل كصيدلي في الولايات المتحدة ويمتلك مجموعة من الصيدليات ويعد من المستثمرين المصريين في أمريكا، قد تحدث عن فكرة دعوة أكثر من مطرب لحفل زفافه. 

وأوضح حسام أن هذه الفكرة جاءت بناءً على اتفاق مع زوجته، حيث قرر كل منهما اختيار مطربه المفضل لديهما. وقال: "الفكرة كانت بينا إحنا الاتنين، كل واحد اختار مطربه المفضل، بس في الحقيقة كل اللي جبناهم، بنحبهم زي بعض".

لقطة من حفل الزفاف

تجهيزات استثنائية لحفل العمر

بدأ حسام تجهيز حفل زفافه منذ ما يقرب من 12 شهرًا، حيث قام بكل الترتيبات بدءًا من حجز المطربين والمصورين وصولاً إلى تجهيز فستان العروسة وعمل المكياج، ولم يتم ترك أي تفصيل دون اهتمام. وقال: "الفرح خد منا سنة تجهيز بكل تفاصيله، الموضوع بياخد وقت، لأننا لازم نختار الأحسن في كل حاجة".

لقطة من حفل الزفاف

نجوم الغناء يشعلون الحفل

ولم يكن تجهيز حفل الزفاف فقط متعبًا من الناحية المالية والزمنية، بل كانت الركيزة الأكبر هي حضور نجوم الغناء. 

وبالنسبة لأهالي طلخا، كان هذا الحدث هو المرة الأولى التي يرون فيها بعض هؤلاء الفنانين الشهيرين يحيون حفل زفاف في مدينتهم. وذكر حسام: "تامر حسني وحماقي كانوا أول مرة ينزلوا طلخا، ووافقوا على القدوم بناءً على طلبي، وهذا الأمر سعاني جدًا، وحضر أيضًا وائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي، وبدأ الفرح في تمام الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، أي 11 ساعة كاملة.

لقطة من حفل الزفاف

تكلفة حفل الزفاف
 

تكلف حفل الزفاف الأسطوري مبلغًا ماليًا ضخمًا يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه مصري. وحاليًا، يقضي العريس شهر العسل مع زوجته في المالديف. وقال حسام: "محسبتش بالظبط بس هو من 10 مليون لـ 12 مليون جنيه، ده غير الحنة اللي في البلد".

 

وبهذا الحفل الرائع والمميز، تأكد حسام الصياد من أن يوم زفافه سيبقى في ذاكرة الجميع كأحد أكثر الأيام سحرًا وتألقًا في تاريخ مدينة طلخا.

زفاف تامر حسني وائل جسار الولايات المتحدة أمريكا رضا البحراوي

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