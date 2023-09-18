أحياه تامر حسني وحماقي.. عريس طلخا: فرحي اتكلف كتير أوي

كشف حسام الصياد عريس طلخا تفاصيل فرحه الأسطوري الذي أحياه عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم تامر حسني وحماقي ورضا البحراوي.

وقال حسام الصياد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مكنتش متوقع أن يخرج فرحي بهذه الصورة الرائعة وتم تنفيذ الفرح بشكل لائق".

وأضاف حسام الصياد:" الفرح اتكلف كتير أوي خاصة بعد حضور الميجا ستار تامر حسني وحماقي".

وتابع حسام الصياد:" أنا عايش في أمريكا بقالي 18 سنة"، مضيفا:"أنا متمسك بالعادات والتقاليد المصرية ولم تتغير ثقافتي بعد معيشتي في أمريكا ".

واكمل حسام الصياد :" لم افكر في الزواج من سيدة أمريكية وفضلت بنت بلدي ".