الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كشف الملحن محمد يحيى، عن كواليس تعاملاته في الوسط الفني مع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري.

وقال الملحن محمد يحيى: «أنا سمعتي مع الناس كلها طيبة وكلهم أصحابي بجد.. والناس لما بتتعامل معايا بتبقى مبسوطة في التعامل.. مواعيدي مظبوطة أخلاقي كويسة ما بضايقش حد.. بس يعني برضو عندي العرق الصعيدي.. يعني لما حد بيتغابى باخد موقف».

وحول حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي، قال الملحن محمد يحيى: «الجمهور بيخلق حاجات غريبة.. يعني مرة الجمهور كان خالق كده ما بين تامر وحماقي حكاية وحدوتة وبعدين هما تلاقيهم عادي منافسة عادية.. ومفيش كراهية بينهم وأنا ما كنتش بشوف الحاجات دي بصراحة».

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

وحلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية “العقد” لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا.

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية “العقد”، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى.

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر “يوتيوب”، والموقع الإلكتروني.