بسبب حماقي .. محمد يحيى يشن هجوما على مؤدي مهرجانات

اتهم الملحن محمد يحيى مطرب مهرجانات بسرقة لحن أنا لو أذيته واستغلالها في لحن أغنية جديدة بعنوان شارع الحياة.

وكتب يحيى على صفحته اىشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: يعني سرقه علني كده للحن انا عامله لحماقي انا لو اذيته من سنين وكلام مفيش مستوي متدني اسوأ من كده

وأضاف يحيى: وعادي ويطلع ترند رقم واحد يوتيوب ومفيش اي رقابه لحقوق الناس ايه ده يا جماعه مين دول اساسا، وايه علاقتهم بالمزيكا اصلا، واصلا طلع كمان واحد اسمو عصام صاصا سارق اللحن، برضو العجيب ان فيه واحد كاتب لده تعليق بيقولوا انت سارق اللحن من عصام صاصا.

محمد يحيى ضيف صدى البلد

حلّ الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. وكان معه الحوار التالي…



هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وقال يحيى، عن مسيرته مع عمرو دياب: «الحمد لله عملنا في المشوار ده أغاني كتيرة كويسة وكلها الحمد لله نجحت ونزلت كسرت الدنيا.. وبعد فترة الخلاف وكانت 3 أو 4 سنين وكان خلاف عادي بيحصل.. رجعنا أنا وأيمن بهجت قمر بـ نغمة الحرمان ونزلت كسرت الدنيا.. ورجعت محمد يحيى اللي كان شغال مع عمرو دياب قبل فترة الخلاف هو بس الأبديت (التحديث) اللي بيحصل لكل الناس الطبيعيين إن أنا ممكن أطور من شكل الألحان بتاعتي شوية».

وأوضح محمد يحيى، أنه كان يميل للأغاني الرومانسية والدراما مع عمرو دياب في بدايته، مثل: (أيام وبنعيشها، ويهمك في إيه) لكنه واكب تغيرات السوشيال ميديا حديثا، وظهر هذا في أغانيه مع عمرو دياب، مثل: (خلينا ننبسط، وانت هتدلع، وده لو اتساب، وده اللوك الجديد) لأنها تواكب هذا الوقت، لافتا إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غير من نفسه مع عبد الحليم حافظ، وعلق قائلا: «أنا طبعا مش بمثل نفسي بالأستاذ محمد عبدالوهاب هو قيمة وقامة .. بس أنا قصدي أقول إن لازم التطور مع العصر»