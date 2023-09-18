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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راهنوا بعض على الاحتفال.. ناقد يكشف مفاجأة عن لاعبي الأهلي بالسوبر الإفريقي

صدى البلد

قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن الاتحاد الأفريقي لم يحترم بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت بين بطلين، النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. 

وأوضح أن هذه المباراة كانت تحتاج إلى حكم ذو خبرة وكفاءة عالية، وليس حكمًا غير معروف.

وأكد  خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،أن النادي الأهلي دخل هذه المباراة بشكل مستهتر وثقة زائدة، ولم يظهر بأداء جيد خلال المباراة.

وأوضح أن مباراة السوبر الأفريقي كانت فرصة للنادي الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بست بطولات في عام واحد، وإذا نجح في الفوز بالبطولتين القاريتين، فسيصبح أول نادٍ في التاريخ يحقق 8 بطولات في سنة واحدة.

وأشار إلى مدى استهتار لاعبي الأهلي بالمواجهة، موضحا أن بعض اللاعبين تراهنوا على طريقة الاحتفال خلال اللقاء وبعد حسم اللقب.

 

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