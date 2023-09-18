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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.

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المتحدث العسكري

وكشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، عن أن ذلك أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى. 

وصرح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

لمتحدث العسكري القوات المسلحة الروبيكي مدينة العاشر من رمضان الشهداء

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