المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع القوات المشاركة فى التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر.

تدريب النجم الساطع 2023

وأوضح المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن وزير الدفاع أشاد بالمستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات والقدرة على إدارة مهمة مشتركة بإحترافية بعد الإستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل؛ مشيدًا أيضًا بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية التى تتمتع بها القوات من كافة الدول المشاركة بالتدريب.

تدريب النجم الساطع 2023

وأشار المتحدث العسكري؛ أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أشاد بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة، مثنيًا على المستوى المتميز الذى وصل إليه التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023؛ خلال كافة المراحل التى تم تنفيذها.

تدريب النجم الساطع 2023

أكبر تدريب في الشرق الأوسط

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة ؛ أن التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع يعتبر أكبر وأشهر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الشرق الأوسط ؛لما يتصف به من مهارة في التخطيط والإعداد والإدارة بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التدريبية وتجددها المستمر ومواكبتها لتطور مهام القوات المشاركة.

تدريب النجم الساطع 2023

النجم الساطع

وكشف المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة ؛ أن تدريبات النجم الساطع بدأت عام ۱۹۸۰ بتدريب ثنائي "مصري / أمريكي" بقوات برية محدودة بقوة سرية مشاة مصرية وسرية مشاة أمريكية؛ ونتيجة للفائدة المشتركة التي تحصل عليها الطرفان؛ تطورت التدريبات بزيادة حجم القوات البرية وأضيف إليها عناصر جوية وبحرية ووحدات من القوات الخاصة حتى أصبحت كما عليها الآن فى نسختها 2023.

تدريب النجم الساطع 2023

النجم الساطع 2033

وأعلن المتحدث العسكري إنتهاء فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2023 ؛ والتى أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 19 دولة بقوات و 15 دولة بصفة مراقب بإجمالى 34 دولة بأكثر من 8 ألاف مقاتل من الدول الصديقة والشقيقة ؛ والذي نفذ فى الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن التدريب المشترك النجم الساطع 2023 يأتي كأحد أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة المهمة التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها فى إطار:

تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات

تنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة

التدريب على أعمال القتال والرمايات النمطية / غير النمطية

تطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة .

تدريب النجم الساطع 2023

المتحدث العسكري

كشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أن التدريب أظهر الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة متناهية.

تدريب النجم الساطع 2023

وأشار المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن التدريب أظهر أيضاً المستوى الراقى الذى وصلت إليه قواتنا المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب إحترافى.

تدريب النجم الساطع 2023

القوات المسلحة

وشدد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة وتهيئة المناخ الذى يحقق القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

تدريب النجم الساطع 2023

الأكاديمية العسكرية المصرية

وأوضح المتحدث العسكري أنه أثناء التدريب ظهر مدى تطور القادة الأصاغر فى فهم وتنفيذ مراحل التدريب المختلفة بكفاءة عالية ، إرتباطاً بإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدريب وفقاً لأحدث النظم.

تدريب النجم الساطع 2023

كذلك توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بدءً من ألية الإختيار لطلبة الكليات العسكرية مروراً بمراحل التأهيل المختلفة حتى تخريج ضباط مؤهلين عسكرياً ومدنياً مسلحين بالعلم والمعرفة قادرين على إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف.

تدريب النجم الساطع 2023

6 مكاسب في النجم الساطع 2023

كشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة ؛ أن تدريب النجم الساطع 2023 شمل العديد من الأنشطة التدريبة لجميع القوات المشتركة فى التدريب بإختلاف تخصاصاتها أبرزها :

القضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكافة الدول المشاركة وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المصرية التى تشارك للمرة الثانية فى التدريب .

الدفاع ضد التهديدات غير النمطية للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب ، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة ، ، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى .

تنفيذ قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسى وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

أنشطة تدريبية تم تنفيذها بعناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة بمناطق التدريب الجوى للتدريب على أعمال القتال الجوى والتزود بالوقود فى الجو

تنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكافة الأنشطة التى تنفذ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب

المرحلة الختامية بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة "البرية - البحرية - الجوية" للقوات المشاركة

حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الإستطلاع والقصف الجوى ضد العدائيات المختلفة.

وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام فى التوقيتات المحددة حيث تعد الرماية بالذخيرة الحية أرقى أنواع التدريب القتالى وهو نتاج عمل شاق يوضح مدى التعاون بين القوات المشتركة فى بيئة عملياتية تشبه مسرح العمليات بمشاركة الأسلحة والأفرع المختلفة لكافة الدول المشاركة يظهر مدى نجاح التدريب المشترك برغم إختلاف اللغات والعقيدة العسكرية.

تدريب النجم الساطع 2023

تحقيق السلام

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الهدف الأسمى من التدريب هو العمل المشترك نحو تحقيق السلام والإستقرار والأمن إرتباطاً بأن للسلام قوة رادعة وقادرة على حفظه.

تدريب النجم الساطع 2023

الكوارث والإنقاذ

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه إرتباطاً بهذا الهدف وكمؤشر هام على نجاح التخطيط؛ تضمنت النقاط التدريبية التدريب على البحث والإنقاذ في الوقت الذي أصبح فيه الظروف البيئية وتغير المناخ تحدياً لا يقل أهمية عن باقى التحديات والعدائيات.

تدريب النجم الساطع 2023

وكشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه خلال أسبوع واحد واجهت دولتين من الدول الشقيقة كوارث طبيعية أدت إلى إستشهاد وإصابة حوالى 10 ألاف من المدنيين .

تدريب النجم الساطع 2023

وشدد المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه من الأهمية بمكان إستمرار إدراج مثل هذه النقاط التدريبية فى التدريبات المشتركة القادمة.

تدريب النجم الساطع 2023

فالتدريب المشترك مع دول قد تتلاقى لرفع آثار الكوارث الطبيعية سيظهر فى قدراتنا وتنسيقاتنا وعملنا المشترك طبقاً لما تدربنا عليه سابقاً؛ كما أن تخفيف المعاناة الناتجة عن تلك الكوارث الطبيعية يندرج ضمن تحقيق الأمن والإستقرار المنشود.

تدريب النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023