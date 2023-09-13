موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تحتل إجازة المولد النبوي الشريف على محركات البحث موقعا كبيرا من جانب موظفي القطاع العام والخاص لمعرفة موعدها والمرتقب نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2023م .

وتعتبر إجازة المولد النبوي 2023م من الإجازات مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص حسبما أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق.

كم يوم باقي على إجازة المولد النبوي 2023م

وللرد على تساؤلات المواطنين وعمليات البحث المتكررة عن موعد الإجازة، فإن قرار رئيس مجلس الوزارء اليوم، نص على أن يكون يوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر سبتمبر عـام ٢٠٢٣ ميلاديـة إجـازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الثانى عشر من شـهر ربيـع الأول عام ١٤٤٥ هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤيـة الـشرعية، وذلـك بمناسـبة المولد النبوي الشريف."

ويأتي هذا القرار عد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف من الإجازات الدينية التي تحرص الدولة على منحها لجميع العاملين في القطاعات المختلفة،