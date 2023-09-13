وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

في ضوء اقتراب افتتاح خطوط مترو الأنفاق الجديدة وبحث الكثير عن الوظائف فقد أعلن الخط الثالث لمترو الأنفاق عن وظائف أمن إداري بمحطات جديدة سيتم افتتاحها قريبا بالخط.

وشملت وظائف مترو الأنفاق الجديدة، في محطات «السودان – امبابة – البوهى – القومية – الطريق الدائرى – محور روض الفرج».

وظائف مترو الأنفاق 2023

وتشمل وظائف مترو الأنفاق الجديدة الجديدة بالمحطات عدة مميزات منها :

1- تأمين طبى واجتماعى

2- تأمين شامل على الحياة

3- دورات تدريبية مجانية

4- ترقيات في مجال الأمن الإداري

5- اليونيفورم مجانًا

6- زيادة سنوية

7 – راتب يبدأ من 3300 جنيه

8- 6 أيام عمل في الأسبوع

وظائف مترو الأنفاق 2023 الخط الجديد

وظائف مترو الأنفاق الخط الجديد

التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2023 يتم من من خلال التواصل على أرقام “01011471676 -01207273996 – 01123894722 “.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2023

أعلن الخط الثالث لمترو الأنفاق عن شروط الوظيفة المعلن عنها ، وتشمل :

1- الطول مناسب

2- الهيئة المناسبة

3- إجادة القراءة والكتابة

موعد افتتاح المحطات الجديدة بالخط الثالث لـ مترو الأنفاق

يذكر أن الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق أعلنت عن تشغيل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق قريبا .

وظائف مترو الأنفاق 2023 الخط الجديد

ومن المقرر ن يكون الافتتاح الشهر المقبل بطول 6.6 كم، وهي محطات (السودان نفقية) + 4 محطات علوية (إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

وبدأت القومية للأنفاق اختبارات التشغيل التجريبي لهذا الجزء فى منتصف مايو الماضي، ومخطط التشغيل في أكتوبر2023، وأن هذه المرحلة ستخفف الازدحام بشكل كبير في المناطق التى تخدمها خاصة أنها تربط مع الطريق الدائرى وهو محور مرورى هام.

وعملت الدولة على إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، لربط الخطين الأول والثاني مع القطار الكهربائى الخفيف، والذي يتم إنشائه على عدة المراحل.

وعند اكتمال تنفيذا الخط سيمتد من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعد