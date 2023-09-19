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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء قرار رئيس الحكومة، بناء على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة، ويوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، في إطار حرص الحكومة المصرية على منح العاملين إجازات رسمية كافية للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية الهامة. 

وبناء على قرار رئيس الحكومة، يصبح يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع القطاعات في مصر، بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حتى يوم السبت 30 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف على أن يحصل الموظفون في مصر على الخميس والجمعة والسبت إجازة، والعودة إلى العمل تكون الأحد 1-10-2023.

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟

يعتبر المولد النبوي الشريف من أهم الأحداث الدينية التي يحتفل بها المسلمون، وكان  ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين، وشهد يوم المولد النبوي الشريف العديد من المعجزات التي تؤكد نبوة سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام-، وأكد العلماء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر جائز شرعاً وليس بدعة، بل هو مستحب في أصله.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف، قالت دار الإفتاء المصرية، إننا نوشك على استقبال ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، والاحتفال بذكراه وإحياء هذه المناسبة المباركة، وأكدت أن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، وإعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فضلًا عن الصيام في نهار هذا اليوم.

أما فيما يتعلق بأكل الحلوى، أوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال يدخل فيما اعتادهُ الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف، فإن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون آخر، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبا.

الخميس اجازة الحكومة المولد النبوي الشريف الإفتاء

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