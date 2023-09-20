القوات الروسية تجلي 2000 مدني من مناطق خطرة في ناغورني قره باغ

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، “القوات الروسية تجلي أكثر من 2000 مدني من مناطق خطرة في ناغورني قره باغ”.

ووفقا للمقطع، قالت قوات حفظ السلام الروسية الأربعاء إنها أجلت أكثر من 2000 مدني، بينهم أكثر من 1000 طفل، من المناطق "الأشد خطورة" في ناغورني قره باغ.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية جورجي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليشيفكا وفيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا بالقرب من أندرييفكا.

وأوضح ميناشفيلي في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أحبطت قوات المجموعة القتالية الروسية، مدعومة بالطائرات ووحدات المدفعية، محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليششيفكا وفيسيولوي، وتم إلحاق خسائر كبيرة بالعدو في منطقة أندرييفكا حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا".