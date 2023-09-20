لمنافسة "مايكروسوفت".. جوجل كروم بميزة جديدة لمشاهدة الفيدويوهات

تلقي المتصفح الأكثر استخدامًا في العالم "جوجل كروم" ميزات جديدة لتحسين قدرة المستخدم على القيام بمهام متعددة في آن واحد.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يعمل المطورون على ميزة جديدة في Chrome لتشغيل مقاطع فيديو YouTube تلقائيا في وضع الصورة داخل الصورة (PiP) بمجرد قيام المستخدم بتبديل علامات التبويب، وبالتالي سينتقل الفيديو تلقائيًا إلى الزاوية وسيستمر تشغيله حتى يقوم المستخدم بإيقافه مؤقتًا.

Chrome

ميزة Auto PiP موجودة حاليًا في الإصدار التطويري الجديد وقد تكون جزءًا من إصدار Canary التالي، قد تظهر لأول مرة على الإصدار المستقر بحلول نهاية هذا العام، والهدف منها هي راحة المستخدم وتسهيل الإجراءات، مع سرعة في إنجاز الأعمال.

يمكن أن تتحول ميزة Auto PiP أو تشغيل فيديو اليوتيوب من خلال الصورة داخل الصورة مع تغيير التبويب إلى ميزة إنتاجية في ظل ظروف مختلفة، يعني ببساطة وعلى سبيل المثال قد يكون من المفيد مشاهدة مقطع فيديو تعليمي في الزاوية أثناء تنفيذ الخطوات في علامة تبويب أو نافذة أخرى.

ستكون الميزة الجديدة متوافقة مع أنظمة التشغيل من إصدارت ويندوز Windows 11 وWindows 10 وmacOS وChromeOS. توجد ميزة مماثلة بالفعل في متصفح Microsoft Edge Canary والتي تحمل عنوان "تشغيل الصورة داخل الصورة تلقائيًا لمواقع الفيديو".

بصرف النظر عن ميزة Auto PiP على "كروم" تعمل شركة "جوجل" Google على العديد من الترقيات الأخرى التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم بمجموعة ميزات فريدة من نوعها تجعلها باقية في الصدارة، ومن ضمنها أنه يعمل المطورون على تحسين وضع التصفح المتخفي incognito mode الجديد لتحسين "حماية التتبع". يتم أيضًا العمل على بعض تغييرات التصميم المتعلقة بموضوع المادة ومن المتوقع أن ترى النور قريبًا عبر تحديث جديد.