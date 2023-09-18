خطوة بخطوة.. إزاي تضيف ترجمة على فيديوهات اليوتيوب.. بالفيديو

يعرف صناع المحتوى على يوتيوب مدى الوقت المستهلك لإضافة ترجمات إلى مقاطع فيديو YouTube، خاصة عندما تكون مقاطع الفيديو طويلة، آنذاك يكون الجهد مضاعفا، ومع ذلك تعتبر ترجمة مقاطع الفيديو ميزة لا غنى عنها لمن يريد أن يحقق نسب مشاهدة عالية حيث تعزز من جاذبية مقاطع الفيديو.

باستخدام الترجمات المصاحبة التي تظهر أسفل الفيديو، يمكن أن تصل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى جمهور أوسع يتحدث لغات مختلفة، كما يمكن أيضًا الوصول إليها للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في السمع، كما أن البعض ليه عادة مشاهدة مقاطع الفيديو مع كتم الصوت والاعتماد كليا على الترجمة، بشكل عام، يمكن أن تساعدك الترجمة في إيصال رسالتك بأكثر الطرق فعالية.

في السطور التالية نرشدك بالخطوات كيفية إضافة ترجمة على مقاطع فيديوهات اليوتيوب الخاصة بك ، وإذا اتبعت هذه الخطوات فستجد أن العملية ليست بهذه الصعوبة المتخيلة. فيما يلي دليل بسيط خطوة بخطوة حول كيفية إضافة ترجمات إلى مقاطع فيديو YouTube من خلال أجهزة سطح المكتب.

كيفية إضافة ترجمات إلى الفيديو أثناء تحميل الفيديو:

1 لا يمكنك إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام تطبيق YouTube Studio الخاص بالهاتف المحمول،سوف تحتاج إلى كمبيوتر سطح المكتب.

2 افتح استوديو YouTube وقم بتسجيل الدخول إلى قناتك. انقر على أيقونة تحميل مقاطع الفيديو، وابدأ في تحميل الفيديو الخاص بك. أثناء عملية التحميل، سيتم نقلك عبر أقسام مختلفة مثل التفاصيل وإدارة الحقوق وغيرها الكثير من التفاصيل، عندما تصل إلى خاصية عناصر الفيديو Video Elements، سترى خيار إضافة ترجمات. انقر فوق "إضافة" أسفل ذلك، وستحصل على ثلاثة خيارات - تحميل الملف، والمزامنة التلقائية Auto-Sync، والكتابة يدويًا.

3 تحميل ملف: إذا كان لديك ملف نصي يحتوي على الكلام المستخدم في الفيديو بدقة كاملة، فيمكنك اختيار خيار With timing. ولكن، إذا كان لديك نص يحتاج إلى مزامنته مع ما تقوله في الفيديو، فيمكنك اختيار خيار بدون توقيتWithout timing ، وسيقوم YouTube تلقائيًا بمزامنة الترجمات وفقًا لمقطع الفيديو الخاص بك.

المزامنة التلقائية: يمكنك نسخ النص ثم لصقه وسيقوم YouTube بمزامنتها تلقائيًا وفقًا لمقطع الفيديو الخاص بك.

الكتابة يدويًا: باستخدام هذا الخيار، يمكنك كتابة الترجمة يدويًا أثناء مشاهدة الفيديو.

4 بعد الانتهاء، تحقق من الترجمة ومدى مزامنة النص مع كلام الفيديو الخاص بك. يمكنك أيضًا تغيير التوقيت عن طريق تحرير (editing) الطوابع الزمنية. ثم قم بمعاينة الفيديو النهائي مع الترجمة وقم بتحرير النص مرة أخرى إذا كان هناك أي خطأ يمكنك اكتشافه.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات أنت الآن لديك فيديو مضاف إليه ترجمة نصية، وعندما يتم نشره على YouTube، في شكله النهائي ستتمكن من رؤية الترجمات المكتوبة أسفله مباشرة، ويمكن للمشاهدين اختيار تمكين الترجمات أو لا، وفقًا لتفضيلاتهم.