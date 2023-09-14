عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تطرح أحدث أغنياتها اكشف عبر يوتيوب .. فيديو

ايتن
ايتن

طرحت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان اكشف عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت آيتن عامر، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».

يذكر أن آيتن عامر تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «عنب»، بجانب نور قدري، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، إخراج أحمد نور، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.
وعرض لآيتن مؤخرا فيلم مندوب مبيعات، الذي شارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.

ايتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

عاجل .. زلزال يضرب سوريا بقوة 4,5 ريختر

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد يوسف الشريف.. لعب للأهلي وتعرف على اسمه الحقيقي

ترميم منزل الموسيقار الراحل سيد درويش

بسبب حماقي .. محمد يحيى يشن هجوما على مؤدي مهرجانات

مصلحتك.. أول أغنية مصرية للمطرب فهد الكبيسي.. فيديو وصور

بالعكاز.. أول صورة لدنيا عبد العزيز بعد إصابتها فى القدم

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

كلنا فقدنا أصدقاء لنا.. بشرى تدخل فى نوبة بكاء لهذا السبب

ملامح صادمة.. أول ظهور لـ عفاف راضي قبل حفل زمن الفن الجميل بالسعودية

ترشيحاتنا

تايوان : رصد 68 طائرة حربية صينية قرب الجزيرة

الدرهم الإماراتي مستقر .. أسعار العملات العربية في مصر الخميس 14 سبتمبر

دعاء جميل في الصباح للرزق.. احرص عليه بعد صلاة الفجر مباشرة

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات

إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجرة أم نمر .. اختبار شخصية أذهل الجميع يمكنك تجربته

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ