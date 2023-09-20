بإمكانات الفوتوشوب.. تطبيق paint من مايكروسوفت بترقيات كبيرة

تقوم شركة مايكروسوفت الأمريكية بإضافة مجموعة كبيرة من التحسينات على تطبيق الرسم الخاص بها Paint، مما يجعله أقرب إلى قدرات برامج التصميم الجرافيكي الاحترافية وعلى رأسهم "فوتوشوب" Photoshop.

وفقا لتقرير موقع gizchina يقدم التحديث الأخير من ويندوز، المتوفر للاختبار بواسطة برنامج Windows Insiders (الإصدار 11.2308.18.0، في قنوات Canary أو Dev)، والذي يوفر النسخ التجريبية للإصدارات الجديدة قبل طرحها للعامة، دعمًا لخاصية الطبقات المتعددة layers والتحكم في نسب الشفافية transparency.

Microsoft Paint

تعتبر هذه الخواص ضرورية لتحرير الصور بشكل متقدم ومحترف وإنشاء الفن الرقمي وتصميم الرسوم. يمكن الآن الوصول إلى هذه الميزات في تطبيق Microsoft Paint المجاني لنظام التشغيل Windows من خلال التسجيل في إنسايدر.

يشير هذا التحديث إلى تقدم كبير في جعل برنامج Paint أداة ذات قيمة للمبدعين، مما يؤدي إلى توسيع وظائفه وتعدد استخداماته وبالتالي زيادة عدد مستخدميه. يمكن للمستخدمين الآن العمل بكفاءة مع الطبقات لتنظيم العناصر في أعمالهم الفنية ومعالجتها بشكل أكثر فعالية، بينما خاصية تسب الشفافية تفتح آفاق إبداعية جديدة.

في حين أن Adobe Photoshop يعرض هذه الإمكانات منذ فترة طويلة، إلا أن تحرك Microsoft لدمجها في تطبيق مجاني ومتوفر على نطاق واسع جدير بالإعجاب.

Microsoft Paint

يقدم الإصدار المحدث من برنامج الرسام وظائف الطبقة الأساسية، مما يمكّن المستخدمين من العمل مع طبقات متعددة بفعالية. يمكنك إضافة ونقل وإعادة ترتيب ودمج وتكرار وتنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات على الطبقات المختلفة تماما مثل "فوتوشوب".

تتيح ميزة الطبقات إنشاء أعمال فنية أكثر تعقيدًا وتقدمًا باستخدام عناصر الصورة المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا التحديث على تحسين دعم شفافية الصورة.

علاوة على ذلك يتمتع المستخدمون الآن بالقدرة على فتح الصور وحفظها بتنسيق PNG بخلفيات شفافة، وبالتالي تعمل في تكامل مع أداة إزالة الخلفية وهذا يكمل ميزة أخرى حديثة في برنامج الرسام، وهي أداة إزالة الخلفية. أصبح الآن من السهل إنشاء الصور ومعالجتها باستخدام عناصر شفافة. تجعل هذه التحسينات من برنامج Paint أداة أكثر اقتدارا وفعالية للفن الرقمي وتصميم الرسومات الجرافيك.

قد تبدو هذه الميزات أساسية لمستخدمي Photoshop ذوي الخبرة، ومع ذلك، فهي بلا شك إنجاز كبير لمستخدمي Windows الذين يفضلون معالجة الصور بشكل مباشر دون تحمل تكاليف إضافية مع شراء برامج احترافية.

مع استمرار ارتفاع أسعار الاشتراك في أدوات مثل Adobe Photoshop وقيام بدائل مثل Canva بتقديم نظام الـ paywall، فمن المبهج أن نرى برنامج Paint يتطور إلى خيار أكثر قدرة وسهولة في الاستخدام.

إذا كنت تريد تجربة أدوات الرسام الجديدة هذه، فيمكنك الاشتراك في Windows Insider Canary أو Dev Channels والانتظار قليلا حتى يصبح التحديث متاحًا لنظامك.