عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات الفوتوشوب.. تطبيق paint من مايكروسوفت بترقيات كبيرة

Microsoft Paint
Microsoft Paint

تقوم شركة  مايكروسوفت  الأمريكية بإضافة مجموعة كبيرة من التحسينات على تطبيق الرسم الخاص بها Paint، مما يجعله أقرب إلى قدرات برامج التصميم الجرافيكي الاحترافية وعلى رأسهم "فوتوشوب" Photoshop.

 

وفقا لتقرير موقع gizchina يقدم التحديث الأخير من  ويندوز، المتوفر للاختبار بواسطة برنامج Windows Insiders (الإصدار 11.2308.18.0، في قنوات Canary أو Dev)، والذي يوفر النسخ التجريبية للإصدارات الجديدة قبل طرحها للعامة، دعمًا لخاصية الطبقات المتعددة layers والتحكم في نسب الشفافية transparency.

Microsoft Paint

تعتبر هذه الخواص ضرورية لتحرير الصور بشكل متقدم ومحترف  وإنشاء الفن الرقمي وتصميم الرسوم. يمكن الآن الوصول إلى هذه الميزات في تطبيق Microsoft Paint المجاني لنظام التشغيل Windows  من خلال التسجيل في إنسايدر.

 

يشير هذا التحديث إلى تقدم كبير في جعل برنامج Paint أداة ذات قيمة للمبدعين، مما يؤدي إلى توسيع وظائفه وتعدد استخداماته وبالتالي زيادة عدد مستخدميه. يمكن للمستخدمين الآن العمل بكفاءة مع الطبقات لتنظيم العناصر في أعمالهم الفنية ومعالجتها بشكل أكثر فعالية، بينما خاصية تسب الشفافية تفتح آفاق إبداعية جديدة.

 

 في حين أن Adobe Photoshop يعرض هذه الإمكانات منذ فترة طويلة، إلا أن تحرك Microsoft لدمجها في تطبيق مجاني ومتوفر على نطاق واسع جدير بالإعجاب.

Microsoft Paint

يقدم الإصدار المحدث من برنامج الرسام وظائف الطبقة الأساسية، مما يمكّن المستخدمين من العمل مع طبقات متعددة بفعالية. يمكنك إضافة ونقل وإعادة ترتيب ودمج وتكرار وتنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات على الطبقات المختلفة تماما مثل "فوتوشوب". 

تتيح ميزة الطبقات إنشاء أعمال فنية أكثر تعقيدًا وتقدمًا باستخدام عناصر الصورة المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا التحديث على تحسين دعم شفافية الصورة.

 

علاوة على ذلك يتمتع المستخدمون الآن بالقدرة على فتح الصور وحفظها بتنسيق PNG بخلفيات شفافة، وبالتالي تعمل في تكامل مع أداة إزالة الخلفية وهذا يكمل ميزة أخرى حديثة في برنامج الرسام، وهي أداة إزالة الخلفية. أصبح الآن من السهل إنشاء الصور ومعالجتها باستخدام عناصر شفافة. تجعل هذه التحسينات من برنامج Paint أداة أكثر اقتدارا وفعالية للفن الرقمي وتصميم الرسومات الجرافيك.

بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تتهم الصين بالتأثيرعلى الناخبين الأمريكيين| القصة الكاملة

بعد 30 عاما.. مايكروسوفت تعلن وفاة تطبيق Word Pad

قد تبدو هذه الميزات أساسية لمستخدمي Photoshop ذوي الخبرة، ومع ذلك، فهي بلا شك إنجاز كبير لمستخدمي Windows الذين يفضلون معالجة الصور بشكل مباشر دون تحمل تكاليف إضافية مع شراء برامج احترافية.

 

 مع استمرار ارتفاع أسعار الاشتراك في أدوات مثل Adobe Photoshop وقيام بدائل مثل Canva بتقديم نظام الـ paywall، فمن المبهج أن نرى برنامج Paint يتطور إلى خيار أكثر قدرة وسهولة في الاستخدام.

إذا كنت تريد تجربة أدوات الرسام الجديدة هذه، فيمكنك الاشتراك في Windows Insider Canary أو Dev Channels والانتظار قليلا حتى يصبح التحديث متاحًا لنظامك.

الفوتوشوب paint مايكروسوفت photoshop Windows Adobe Photoshop Microsoft Paint ويندوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

موضوعات متعلقة

علشان تستمتع بمميزات iOS 17 في iPhone.. فعل هذه الإعدادات حالا

يقتل البطارية.. مستخدمي iPhone يشتكون من تنزيل iOS 17

هواوي تستعد لإطلاق أكبر تابلت لها على الإطلاق MatePad Pro 13.2

بالذكاء الاصطناعي.. زوكربيرج وزوجته يعلنان مبادرة الحاسوب العملاق لعلاج الأمراض

بكاميرا 200ميجابكسل.. شاومي تقدم أول هاتف لها تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار

تسريب المواصفات الرئيسية لسلسلة Redmi Note 13 من شاومي

حاجات لازم تتأكد منها قبل تنزيل iOS 17 على iPhone.. اتبع هذه الخطوات

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

ترشيحاتنا

رئيس حزب المصريين الأحرار : مؤتمر الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

أمريكا تتحدى روسيا من جديد وتستعد لتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

القومي لحقوق الإنسان يدعو الجميع إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات لكليات طلاب الدبلوم الصناعي

السعودية.. تنبيهات هامة من "شئون الحرمين" للمعتمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ